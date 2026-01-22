Zelenski llega a Suiza para hablar con Trump del proceso de paz y la posguerra

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Suiza para reunirse en los márgenes del Foro de Davos este mismo jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Zelenski espera abordar con Trump las negociaciones de paz con Rusia que impulsa la Casa Blanca y avanzar hacia la firma de acuerdos con EE.UU. sobre garantías de seguridad en la posguerra e inversiones para la recuperación económica de Ucrania.

“El presidente ha llegado a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial (de Davos) y reunirse con el presidente Trump”, dijo el portavoz de Zelenski, Serguí Nikíforov, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Nikíforov explicó que la reunión entre ambos mandatarios se espera que empiece alrededor de las 12.00 GMT.

Zelenski dijo esta misma semana que no participaría en el Foro de Davos a menos que Trump y sus aliados europeos le garantizaran resultados concretos para Ucrania en las reuniones que mantuvieran con él en los márgenes de este foro internacional anual, cuya presente edición comenzó el lunes en la localidad suiza que le da nombre.

Kiev busca firmar con EE.UU. un acuerdo por el que Washington se comprometa a ofrecerle garantías de seguridad que eviten una nueva invasión rusa cuando termine esta guerra, y otro documento con la participación también de sus aliados europeos para movilizar hasta 800.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania y relanzar su economía en la posguerra.

Zelenski también espera obtener de las reuniones que celebre en Davos nuevos compromisos para reforzar el Ejército y el sistema energético de su país.

Ucrania precisa de más misiles y sistemas antiaéreos para proteger sus infraestructuras de ataques rusos como los que este mes han dejado sin luz y calefacción a millones de personas en Kiev y otras ciudades del país.

El sistema energético del país necesita equipamiento adicional y más inversiones para recuperarse de estos bombardeos.

La guerra de Ucrania ha quedado hasta ahora relegada a un segundo plano en esta edición del Foro de Davos, donde la gestión de la posguerra en Gaza y las tensiones entre Europa y EE.UU. por las amenazas de la Casa Blanca de quitarle Groenlandia a Dinamarca han sido protagonistas en un contexto internacional cuya agenda está dominada de manera exclusiva por los temas que impone Trump.