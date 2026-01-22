Venezuela libera al yerno del líder opositor Edmundo González tras más de un año en prisión

La confirmación sobre el regreso de Rafael Tudares Bracho a su hogar, después de haber soportado más de un año de privación de libertad y una situación prolongada de desaparición forzada, fue comunicada por su esposa, Mariana González de Tudares, quien además denunció la naturaleza de su arresto y remarcó el apoyo internacional recibido para su liberación. La noticia sobre la liberación de Tudares Bracho, yerno del líder opositor y candidato presidencial Edmundo González, fue detallada por varios medios, entre ellos la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, González de Tudares publicó en redes sociales que “luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”. Además, describió la experiencia como una “lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael”, agregando que ahora aspira a la “libertad plena” para su esposo, a la que, subrayó, considera que tiene derecho.

La liberación de Tudares Bracho se suma a una serie de recientes excarcelaciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano en las semanas previas, destacó Europa Press. Las detenciones ocurrieron algunos días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente. Entre los arrestados simultáneamente estuvieron el activista Carlos Correa y el ex candidato presidencial Enrique Márquez, ambos ya excarcelados, según la misma fuente.

En el mensaje difundido por González de Tudares, también se incluyeron agradecimientos específicos al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Europa Press reportó que la esposa del detenido reconoció el “seguimiento e incidencia de este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, por parte del organismo internacional. Extendió además su agradecimiento al entorno familiar y a “los verdaderos amigos que dieron apoyo humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios, en toda la lucha”.

La situación de Tudares Bracho fue señalada reiteradamente como un caso de “detención arbitraria” y “desaparición forzada” por parte de su esposa, quien también recordó a los familiares de otras personas que enfrentan circunstancias similares en Venezuela. En sus palabras, manifestó solidaridad y expresó: “Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones”, según puntualizó el medio.

Europa Press informó que, hasta el momento, ni Edmundo González ni las autoridades venezolanas se han pronunciado respecto a la excarcelación de Tudares Bracho. El contexto de estas liberaciones aparece vinculado a un proceso acelerado de excarcelaciones que se ha venido desarrollando en Caracas en semanas recientes, tras el ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos. El hecho dejó más de cien víctimas fatales y finalizó con la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a EEUU y presentados ante un tribunal bajo acusaciones de narcoterrorismo.

En el marco de estos acontecimientos, la situación de Tudares Bracho se suma a la de otros protagonistas de la política y la sociedad venezolana recientemente liberados, reflejando un escenario de tensiones y llamados internacionales por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Los movimientos en torno a la liberación de detenidos políticos han sido seguidos de cerca por organismos humanitarios y delegaciones internacionales, como se desprende de la información publicada por Europa Press.

La atención internacional sobre casos como el de Rafael Tudares Bracho y la respuesta de instancias como Naciones Unidas remarcan la persistencia de reclamos sobre las condiciones de arresto, el acceso a procesos judiciales transparentes y la demanda por el respeto de las libertades fundamentales en Venezuela, conforme difundió Europa Press en su cobertura de la excarcelación del yerno del líder opositor Edmundo González.