Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos "detenidos ilegalmente" en Venezuela

El Gobierno de Ucrania ha confirmado este jueves que Venezuela ha liberado a tres ucranianos "detenidos ilegalmente", en el marco del proceso de excarcelaciones acometido por las autoridades a raíz del ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, que se saldó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

"Tres ucranianos que estaban detenidos ilegalmente en Venezuela han sido liberados. Se encuentran a salvo y en camino a reunirse con sus familias", ha señalado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha resaltado que "esto fue posible gracias a los esfuerzos coordinados de los diplomáticos ucranianos y al apoyo de Estados Unidos y los socios europeos". "Estamos sinceramente agradecidos a todos los que contribuyeron a su liberación", ha manifestado.

"La protección de los derechos e intereses de los ucranianos en el extranjero sigue siendo una de las principales prioridades del Ministerio de Exteriores de Ucrania. Hacemos todos los esfuerzos posibles para garantizar que los ciudadanos ucranianos, dondequiera que estén, sientan el apoyo y la protección de su Estado", ha zanjado.