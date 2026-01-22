Macron celebra la "vuelta a la calma" con Trump y defiende que ante las amenazas, la UE "se hace respetar"

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que la respuesta coordinada de la Unión Europea ante las amenazas comerciales de Estados Unidos refleja la capacidad del bloque de actuar de manera unificada ante presiones externas y afirmó que este comportamiento permite a Europa reafirmar su posición en el escenario internacional. Según lo reportado por Europa Press, Macron también subrayó que la vuelta a la normalidad en las relaciones con Estados Unidos tras días de tensión vinculados a las operaciones militares en Groenlandia es resultado de la determinación mostrada por los países miembros de la UE.

Macron expresó estas declaraciones en Bruselas, poco antes de ingresar a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, convocada para definir la postura común ante la crisis surgida con Washington tras la disputa sobre las maniobras militares en Groenlandia, según publicó Europa Press. El mandatario francés indicó que la situación, que comenzó con amenazas de invasión y la imposición de nuevos aranceles, ha evolucionado hacia un entorno que consideró más aceptable, aunque advirtió que los líderes europeos permanecerán atentos a posibles cambios.

A mediados de semana, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado la aplicación de un recargo del 10% sobre productos importados desde países europeos participantes en ejercicios militares llevados a cabo en Groenlandia, medida que habría entrado en vigor a partir del 1 de febrero. Según detalló Europa Press, la mayoría de los mandatarios europeos calificaron dichas amenazas de inaceptables y respondieron de forma inmediata con consultas tanto a nivel político como técnico y diplomático en la capital comunitaria, analizando posibles represalias.

Entre las opciones consideradas por la Unión Europea se encontraba la reactivación de aranceles sobre importaciones estadounidenses por un valor de 93.000 millones de euros, además del empleo del mecanismo anticoerción, recurso que permite al bloque imponer sanciones a países que utilicen la presión económica contra sus intereses, según consignó el mismo medio. Esta reacción conjunta fue determinante en la decisión posterior de Trump de retirar la amenaza arancelaria y rebajar la tensión entre las partes.

Durante sus declaraciones en Bruselas, Emmanuel Macron manifestó que la experiencia vivida prueba que una reacción unida y el uso de los instrumentos disponibles hacen que la Unión Europea y sus miembros se hagan respetar. "Cuando Europa reacciona de manera unida, usando los instrumentos de que dispone, se hace respetar", afirmó el presidente francés, según Europa Press. Macron agregó que Francia y el conjunto del bloque esperan ser respetados y que cada vez que esa expectativa no se cumpla, responderán y se expresarán con claridad.

El mandatario también destacó, de acuerdo con Europa Press, el valor de la unidad y de la previsibilidad de la Unión Europea, así como su vinculación con la paz, la estabilidad y el orden internacional. Macron justificó la respuesta europea señalando que cuando la Unión o alguno de sus miembros es objeto de presión externa, corresponde una reacción de solidaridad y el empleo de las herramientas disponibles por parte del bloque para defenderse.

Luego de varios días de negociaciones y consultas, la retirada de la amenaza estadounidense fue interpretada dentro de la UE como una validación de su política de respuesta común. Europa Press destacó que la cumbre extraordinaria en Bruselas se convocó precisamente para coordinar y fortalecer la posición europea ante la administración estadounidense, garantizando una postura coherente y firme que permitiera disminuir la tensión surgida por la crisis en torno a Groenlandia.

A través de estas declaraciones y del desarrollo de estrategias conjuntas de respuesta, los líderes europeos han buscado consolidar la credibilidad y la cohesión de la Unión, afrontando desafíos externos mediante acuerdos y defensas colectivas. La reciente gestión de la crisis entre la UE y Estados Unidos, según la información de Europa Press, constituye un ejemplo reciente de los mecanismos implementados por el bloque para reaccionar ante momentos de incertidumbre en el contexto internacional.