Levantado el confinamiento de vecinos de Barakaldo afectados por el andamio desplazado, que se desmontará este jueves

El Ayuntamiento de Barakaldo ha dado por concluido el confinamiento de los vecinos afectados por un andamio de la fachada de un edificio que este pasado miércoles se desplazó por el viento, y ya únicamente, al salir de casa, deberán avisar a un agente de la Policía municipal para que les indique la zona de mayor seguridad para su salida. El andamio será desmontado este jueves a la mañana.

El incidente se produjo alrededor del mediodía de este pasado miércoles en la calle Landaburu del municipio vizcaíno. El fuerte viento impactó contra el andamio, que se desplazó y, aunque estaba amarrado en la fachada, ha quedado torcido sobre uno de sus costados.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, ya no existe un confinamiento para los vecinos pero han precisado que, cuando se asomen los vecinos al portal para salir, principalmente los del número 9 que es donde se sitúa el andamio, se recomienda que avisen a uno de los agentes presentes en el lugar para realizar la salida "con las medidas de seguridad adecuadas".

Por lo tanto, ya no es necesario, como ocurría este miércoles, que llamen por teléfono para avisar que van a salir, sino que simplemente, al salir, avisen a un agente para que les indique por dónde tienen que pasar.

El desmontaje del andamio se realizará este jueves por la mañana. Por su parte, los comercios ubicados entre los número 5 al 11 permanecían cerrados a primera hora de esta mañana y se verá a lo largo del día si abre alguno de ellos.

Tras lo ocurrido, se reforzó el andamio con una estructura de andamio por su interior y se ordenó a los vecinos de los números 3, 5, 7, 9 y 11 que permanecieran confinados en su domicilio hasta nuevo aviso. Solo podían abandonar sus casas, si necesitan hacerlo, tras llamar a la Policía municipal, que les acompañaba en la salida.

Por otra parte, el área de Seguridad Ciudadana ha informado de que se ha restablecido el tráfico en la entrada Barakaldo por calle La Florida.