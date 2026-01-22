Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben hasta las 200.000 solicitudes

En la última semana finalizada el 10 de enero, el número de personas que perciben prestaciones por desempleo en Estados Unidos alcanzó los 1,849 millones, lo que representa una disminución de 26.000 respecto al periodo anterior, cuando se situaban en 1,875 millones. Según informó el Departamento de Trabajo y consignó la suma total de solicitudes de subsidio, el dato se compara, además, con los 1,888 millones de beneficiarios registrados en la misma semana del año previo.

De acuerdo con los datos difundidos por el Departamento de Trabajo y reportados por diversos medios, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ascendieron en el mismo periodo a 200.000, lo que refleja un aumento de 1.000 en comparación con la semana anterior. Este incremento mantiene la tendencia de estabilidad que se ha observado en meses recientes, con variaciones semanales limitadas que sugieren una dinámica de mercado laboral consistente en el país.

La información publicada por el Departamento de Trabajo detalla que Texas y California encabezaron los aumentos más significativos en nuevas solicitudes. En Texas se sumaron 8.707 peticiones adicionales, seguido por California con 5.193. Otros estados con incrementos relevantes fueron Míchigan (3.804), Tennessee (3.541) y Ohio (3.038). Por otro lado, algunos estados lograron reducciones importantes en las solicitudes de subsidio, con Nueva York a la cabeza al registrar 4.572 menos, Oregón con una baja de 3.507, Washington con 3.189 menos, Wisconsin con una reducción de 2.063 y Kentucky con 1.699 menos.

Las tasas de beneficiarios de ayudas por desempleo más altas se localizaron en Rhode Island, con un 3,3%, y Nueva Jersey, con un 3,2%. Según el balance presentado por el Departamento de Trabajo y reportado por diferentes medios, Washington se ubicó en tercer lugar con una tasa del 2,8%. Massachusetts y Minnesota registraron ambas un 2,7%, mientras que Oregón anotó un 2,4%. Connecticut, Montana y Nueva York presentaron tasas iguales de 2,3%, al tiempo que California, Illinois y Pensilvania marcaron un 2,2%.

El informe semanal, puntualizó el Departamento de Trabajo, resalta las diferencias regionales que persisten en la evolución del empleo y el acceso a prestaciones. Los diversos factores locales, incluidos los cambios en sectores productivos y la estacionalidad, siguen influyendo en la cantidad de personas que solicitan asistencia. La comparación con los datos publicados para fechas similares del año anterior permite observar una disminución en el número total de personas que dependen de estos apoyos.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad federal, la evolución de las cifras en la última semana indica un equilibrio general en el comportamiento del mercado laboral estadounidense, pese a los movimientos al alza registrados en ciertos estados. Los cambios notificados por entidades estatales y reflejados por el Departamento de Trabajo, muestran la influencia de condiciones particulares y contextos sociales y económicos locales en la dinámica de las solicitudes de subsidio por desempleo.