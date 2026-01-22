La eólica y solar superan en generación de electricidad a los fósiles en la UE por primera vez en 2025

Las energías eólica y solar superaron a los combustibles fósiles en la generación de electricidad en la Unión Europea (UE) por primera vez en 2025, alcanzando la cifra récord del 30%, frente al 29%, según datos de un informe publicado por el 'think tank' británico Ember.

El estudio ha destacado especialmente la aportación de estas tecnologías en España, donde las energías eólica y solar juntas alcanzaron el 42% de la generación de electricidad.

Beatrice Petrovich, autora del informe, ha señalado que este hito "demuestra lo rápido que la UE está avanzando hacia un sistema energético respaldado por las energías eólica y solar".

"En un contexto en el que la dependencia de los combustibles fósiles genera inestabilidad a nivel global, la importancia de la transición hacia la energía limpia es más evidente que nunca", ha subrayado.

Este impulso de ambas tecnologías el año pasado se ha debido, en gran medida, al fuerte impulso en la generación de la energía solar, que ha crecido más de una quinta parte (+20,1%) por cuarto año consecutivo, generando un récord del 13% de la electricidad de la UE en 2025, por encima tanto del carbón como de la energía hidroeléctrica.

Esta tendencia fue generalizada y todos los países de la UE han registrado un aumento en la generación solar respecto al año anterior, en un contexto de fuerte expansión de la capacidad solar instalada en la región.

Así, la energía solar ha supuesto más de una quinta parte de la generación eléctrica en Hungría (28%), Chipre (25%), Grecia (22%), España (22%) y Países Bajos (21%). Las energías renovables han proporcionado casi la mitad de la electricidad de la UE (48%).

Además, el informe ha destacado que este avance se produjo a pesar de unas condiciones meteorológicas inusuales que llevaron a una caída del 12% en la energía hidroeléctrica y del 2% en la eólica, aunque han favorecido a la solar. Mientras, la energía eólica se ha mantenido como la segunda fuente de electricidad más grande de la UE con un 17%, superando al gas.

EN 14 DE LOS 27 PAÍSES.

Con estos datos, Ember ha considerado que los signos de un cambio estructural son claros en toda la UE, ya que las energías eólica y solar han generado más electricidad que todas las fuentes fósiles en 14 de los 27 países de la UE en 2025.

Este cambio se refleja también en la evolución de los últimos cinco años, durante los cuales estas fuentes han experimentado un crecimiento masivo en la UE -del 20% en 2020 al 30% en 2025-, mientras que los combustibles fósiles han caído del 37% al 29% en el mismo periodo y las energías hidroeléctrica y nuclear se han mantenido estables o han descendido ligeramente.

No obstante, el 'think tank' ha subrayado que la generación de electricidad a gas ha aumentado un 8% en la UE en 2025, principalmente debido a la reducción de la producción hidroeléctrica.

A pesar de ello, Ember ha señalado que el gas se encuentra en una tendencia de un declive de largo plazo en la UE y en 2025 aún se ha mantenido un 18% por debajo de su máximo más reciente en 2019.

En el caso concreto de España, la generación de electricidad a gas se ha incrementado un 19%, aunque manteniéndose un 28% por debajo de su pico en 2022, debido en gran parte al mayor uso de centrales de gas para servicios de red, que se espera que sea temporal. Otro factor que contribuyó a la subida de la generación a gas fue una menor generación hidroeléctrica.

A este respecto, Wilmar Suárez, analista de Energía de Ember, ha estimado que se espera que el aumento en el uso de gas en España para servicios de red sea temporal; ya que los cambios normativos "esperados desde hace tiempo, aprobados en junio de 2025, permitirán que las energías renovables gestionen el control de voltaje a partir de enero de 2026". "Las alternativas limpias pueden limitar el uso de centrales de gas para servicios de red", ha asegurado.

SUBE LA FACTURA DE IMPORTACIÓN DE GAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.

El aumento del gas ha elevado la factura de importación de gas del sector eléctrico de la UE hasta los 32.000 millones de euros en 2025, un 16% más que el año anterior.

Este es el primer aumento de los costos de importación de gas para la generación eléctrica desde la crisis energética de 2022, con Italia y Alemania como los países que asumieron el mayor gasto.

Además, las horas con mayor uso de gas provocaron picos en los precios de la electricidad, con un aumento medio del 11% en esos periodos respecto a 2024.

"La próxima prioridad de la UE debería ser reducir seriamente la dependencia del gas caro e importado. El gas no solo hace a la UE más vulnerable a chantajes energéticos, sino que también encarece los precios", ha afirmado Petrovich.