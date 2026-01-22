La Costa Blanca lanza "por primera vez" una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá

La Costa Blanca prepara para el primer semestre de 2026 una campaña de promoción que destaca la integración de turismo con inversión, ocio y formación. La estrategia incluye acciones que se desarrollarán en paralelo a ferias internacionales especializadas y encuentros profesionales en Estados Unidos y Canadá, con la finalidad de captar visitantes de larga estancia y elevado gasto. Según informó el medio, el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, hizo público el lanzamiento de esta iniciativa durante la segunda jornada de Fitur 2026, señalando que es la primera vez que la región activa un plan de este tipo dirigido expresamente al mercado norteamericano.

El anuncio de Pérez, recogido por la propia institución provincial, remarcó que la propuesta busca posicionar a Alicante como destino turístico, educativo y residencial ante el público de Canadá y Estados Unidos. Estas acciones persiguen uno de los retos estratégicos principales de la provincia: la mejora de la conectividad aérea. Según consignó la fuente, Pérez subrayó que los turistas norteamericanos presentan un perfil marcado por estancias de mayor duración y un gasto medio elevado, además de un claro interés en experiencias de gama alta, golf, itinerarios de crucero, gastronomía, propuestas culturales, educación y la opción de establecer residencia.

El plan comprende la presentación de la Costa Blanca en foros profesionales relevantes de ambos países. En ellos, la oferta local combinará propuestas de vacaciones tradicionales con opciones de cruceros, golf, educación superior y residencia, bajo una perspectiva coordinada para asegurar una imagen unificada del destino, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la Diputación. Pérez valoró el atractivo de la región para capturar la atención de este público por la combinación de clima, calidad de vida, infraestructuras, oferta universitaria y diversidad en la propuesta turística.

De acuerdo al reporte, el presidente destacó que los datos oficiales de Turespaña, AENA y el INE evidencian un crecimiento continuo de viajeros de Estados Unidos y Canadá en los últimos años. Esta tendencia fortalece la candidatura de la Costa Blanca como destino competitivo ante estos mercados, capaces de aportar visitantes que demandan productos de mayor valor y contribuyen de modo relevante a la economía local.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, señaló, siempre según la fuente, que el enfoque colaborativo distingue este plan. Administraciones públicas, empresas del sector turístico, asociaciones empresariales, universidades, responsables de los puertos y otras entidades estratégicas formarán parte de las iniciativas previstas, actuando de manera coordinada para proyectar una imagen solvente y coherente de Alicante. Las propuestas abarcarán turismo, ocio, educación e inversión residencial, presentadas como un paquete integral diseñado para reforzar el liderazgo de la Costa Blanca en mercados internacionales. Mancebo apuntó también que el propósito es fortalecer el reconocimiento del destino en el continente americano, consolidar relaciones profesionales y trabajar en el desarrollo de rutas aéreas directas.

Respecto al calendario de acciones, el medio detalló que la primera cita se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero en Toronto, Canadá, dentro del Toronto Golf & Travel Show. En este foro, centrado en el turismo de golf, participará la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, dado el significativo crecimiento de este segmento entre los viajeros canadienses.

A continuación, del 18 al 21 de febrero, Costa Blanca será escenario del Showcase-ETOA/Ustoa, considerado el evento central del calendario promocional. Se trata de un encuentro profesional que reunirá en la provincia a turoperadores y agentes especializados europeos y norteamericanos. La organización cuenta con la colaboración de ETOA y Ustoa, así como entidades locales como Hosbec, APHA, la Asociación de Campos de Golf, Provia, Avive, Ruta del Vino, Asociación por el Turismo de Cruceros y Aptur.

El programa contempla también la presencia institucional del Puerto de Alicante del 13 al 16 de abril en la Seatrade Cruise Global de Miami, considerada la principal feria del sector crucerístico, con el objetivo de posicionar la Costa Blanca dentro de las rutas americanas para cruceros.

De acuerdo con el comunicado recogido por el medio, la Nafsa Annual Conference & Expo tendrá lugar del 26 al 29 de mayo en Orlando, Estados Unidos. A este evento asistirán el Patronato Costa Blanca junto a la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, con la finalidad de reforzar el atractivo de la región como destino formativo internacional y atraer estudiantes de Norteamérica.

En cuanto a las actividades programadas para el primer semestre de 2026, se llevará a cabo una misión comercial en Florida. Esta propuesta conjunta involucra a Hosbec y Provia, con la colaboración de APHA, la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, asociaciones empresariales de la provincia y el sector universitario. La misión abordará de manera conjunta el desarrollo de productos de turismo, inversión y residencia destinados al mercado estadounidense.

El calendario incluye, además, la realización de las Jornadas Directas Turespaña durante el primer semestre del año. Estas jornadas consisten en talleres profesionales liderados por el Instituto de Turismo de España, orientados a afianzar la presencia institucional y comercial de la Costa Blanca en los países de destino.

El director del Patronato, José Mancebo, insistió en que todos estos esfuerzos responden al objetivo de incrementar la visibilidad y la competitividad del destino, fortalecer lazos comerciales y consolidar la conectividad aérea mediante alianzas institucionales y empresariales. Además, remarcó la importancia de la colaboración multisectorial para que la provincia de Alicante pueda competir al más alto nivel en el ámbito internacional, según declaró el propio Mancebo en las declaraciones recogidas por la fuente.

Las iniciativas detalladas por el medio reflejan una estrategia de promoción integral, que combina la participación en ferias especializadas a ambos lados del Atlántico con la presentación de una oferta diversa y cohesionada, agrupando varios ámbitos de interés para el público objetivo norteamericano. Desde la organización institucional recalcaron que la tendencia al alza en la llegada de turistas estadounidenses y canadienses justifica la puesta en marcha de este plan, que persigue ampliar la cuota de mercado y fomentar un crecimiento sostenible del sector turístico, educativo y residencial en la provincia de Alicante.