Hamás tacha de injustas las nuevas sanciones de EE.UU. contra ONG palestinas

Jerusalén, 22 ene (EFE).- Hamás condenó este jueves en un comunicado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones a varias organizaciones palestinas, a las que Washington acusa de mantener vínculos encubiertos con el grupo islamista, y aseguró que la medida agravará la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

"Consideramos estas decisiones injustas y arbitrarias, basadas en la incitación de la entidad sionista criminal, que continúa su guerra abierta contra nuestro pueblo y nuestra causa nacional", afirma la nota de Hamás.

Según el grupo islamista, las medidas estadounidenses "solo perpetuarán el sufrimiento" de la población palestina de la Franja de Gaza.

El departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles la imposición de sanciones contra seis organizaciones con sede en Gaza y contra la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), a las que acusa de servir como tapaderas para financiar y apoyar al brazo militar de Hamás, las Brigadas Al Qasam.

Según el Tesoro estadounidense, las organizaciones sancionadas se presentan como entidades humanitarias y médicas, pero en realidad estarían integradas en la estructura del ala militar de Hamás y habrían canalizado fondos hacia actividades armadas. Washington sostiene que estas prácticas "engañan a donantes internacionales" y privan a civiles palestinos de la ayuda que necesitan.

Entre las entidades sancionadas figuran Waed Society Gaza, Al Nur Society Gaza, Qawafil Society Gaza, Al Falah Society Gaza, Merciful Hands Gaza, Al Salameh Society Gaza y la PCPA, vinculada esta última a la organización de flotillas internacionales con destino a Gaza.

Las sanciones, adoptadas en virtud de la orden ejecutiva 13224 contra el terrorismo, implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellas, salvo autorización expresa.

Hamás instó en su comunicado a la Administración estadounidense a retirar las sanciones y a trabajar para obligar a Israel "a cumplir los compromisos asumidos" en el marco de la tregua, entre ellos "la apertura de los pasos fronterizos, la entrada de ayuda humanitaria y de material de refugio, así como facilitar el trabajo del Comité Nacional para la Administración en Gaza".

Hamás está designado por Estados Unidos como organización terrorista desde 1997, una calificación que el grupo rechaza. EFE