Gloria Camila, tajante ante una posible reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

Apasionada de la moda, y especialmente de la moda flamenca, Gloria Camila no se ha perdido el desfile de la firma andaluza 'La Parrala' este miércoles en la pasarela 'We Love Flamenco' en el emblemático hotel Alfonso XIII de Sevilla. Derrochando estilo en clave casual con pantalón maxi en azul eléctrico y blusa de rayas en el mismo tono, la hija de José Ortega Cano protagonizó el front-row junto a Jessica Bueno o Bárbara Rey entre otros rostros conocidos y, además de coger ideas para los looks que lucirá en la próxima Feria de Abril, se ha pronunciado sobre la última entrevista de Rocío Flores en '¡De Viernes!', respondiendo tajante a la pregunta sobre una posible reconciliación entre su sobrina y su hermana Rocío Carrasco.

"Yo estoy bien, estoy, bueno, llevo una semana un poco triste, fíjate, pasó lo de los trenes y estoy muy afectada, pero a la vez como disfrutando de la vida que no lo hacemos al máximo con los que queremos, con los que tenemos en casa y los que siguen en este mundo. Así que estoy un poco como triste, pero exprimiendo todos los momentos" ha confesado a su paso por el photocall, revelando que aunque tanto ella como sus seres queridos suelen hacer ese trayecto habitualmente, no conocía a ninguna de las víctimas de la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba).

Reconociendo que por el momento no se plantea instalarse en Sevilla ya que su vida está en Madrid -donde también residen su padre, su hermano José Fernando y su sobrina Rocío -hija de la fallecida Michu, de la que ha preferido no hablar al tratarse de una menor aunque sí ha asegurado que está feliz viviendo con el torero en la capital- Gloria ha vuelto a desmentir los rumores de relación con Manuel Cortés que la llevan persiguiendo hace semanas: "Cada vez que estoy soltera siempre me relacionan con alguien cercano, y creo en la posibilidad de que haya amistades entre hombres y mujeres y no tiene por qué haber nada más". "Entonces, bueno, me lo tomo de coña, pero llega un momento en el que ya cansa. Porque ya, por mucho que diga, ya es como, bueno, da igual, que cada uno piense lo que quiera y ya está. Pero vamos, somos buenos amigos y no hay nada" ha dejado claro.

Respecto a las últimas declaraciones de Rocío Flores sincerándose sobre lo mal que lo pasó cuando su madre reveló el origen de su distanciamiento en su docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la hija de Rocío Jurado ha aplaudido la fuerza de su sobrina, ya que aunque en un principio la vio "nerviosa sabiendo a lo que se iba a exponer", "explicó todo muy bien. Son cosas que son necesarias aclararlas y recordarlas que hay muchas cosas que la gente no quiere entender o no quiere recordar". "Ella sigue con su sanación, que además es largo porque es algo que además duele mucho y es muy muy complicado solucionarlo. Pero la veo bien, la veo volviendo a su ser y estoy muy orgullosa de ella", confiesa.

¿Cree que en algún momento podría haber un acercamiento entre madre e hija? "Bueno, es que esa pregunta no me incumbe a mí, entiendo que la tengas que hacer, pero no te voy a responder a eso porque no tengo que estar yo ahí diciendo nada" ha sentenciado tajante, evitando revelar si a ella le gustaría que Rocío se reconciliase con su madre.