Eugenia Gil Soriano dirigirá la final de la Supercopa entre el FC Barcelona y el Real Madrid

La colegiada Eugenia Gil Soriano, perteneciente al Comité Gallego, será la encargada de dirigir la final de la Supercopa de España Iberdrola del próximo sábado entre el FC Barcelona y el Real Madrid, según confirmó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La de Mérida, que ya pitó en 2024 la final de la Copa de la Reina entre el conjunto catalán y la Real Sociedad, estará asistida en las bandas del Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana por Silvia Fernández y Rita Cabañero. Además, Lorena Trujillano y Loreto Novas ejercerán respectivamente de cuarta y quinta árbitra.