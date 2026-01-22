Diputada groenlandesa: OTAN no tiene autoridad para negociar sobre la isla por su cuenta

Copenhague, 22 ene (EFE).- La OTAN no puede negociar ningún acuerdo sobre Groenlandia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin contar con ese territorio autónomo, denunció este jueves Aaja Chemnitz, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés.

"Las declaraciones de Trump de las que estamos siendo testigos estos días son una completa locura. De ninguna manera la OTAN tiene un mandato para negociar nada sobre Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros", escribió Chemnitz en la red social Facebook.

Chemnitz señaló que sería totalmente erróneo pensar que la Alianza tiene algo que decir sobre el territorio de esta isla ártica o sus minerales.

"No se puede negociar nada, simplemente tenemos posturas lejanas. Nada", apuntó la diputada del socialista IA, uno de los cuatro partidos que componen el Gobierno groenlandés.

Trump había asegurado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que había alcanzado un preacuerdo con la OTAN sobre la isla ártica y que es "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo", aunque no aclaró si Estados Unidos tendrá la propiedad de la isla ártica.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el preacuerdo no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según ha sido informada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Frederiksen destacó que el Gobierno danés ha coordinado su actuación con el de Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Trump en Davos". EFE