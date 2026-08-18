Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Agencia S&P evaluará calificación soberana de Honduras y se reunirá con presidente Asfura

Guardar

Tegucigalpa, 17 ago (EFE).- Una delegación de la agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) llegará este martes a Honduras en una visita oficial de dos días para evaluar la calificación soberana del país y reunirse con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa.

La Secretaría de Finanzas de Honduras indicó en un comunicado que la agencia S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país centroamericano, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal, y monetario.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, representantes del Parlamento local, miembros del Gabinete Económico y del sector privado, con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país.

La visita forma parte del seguimiento periódico que la agencia internacional realiza a Honduras para actualizar su valoración sobre la capacidad y las condiciones financieras del Gobierno, precisó la Secretaría de Finanzas.

En marzo pasado, la calificadora cambió de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'. La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.

En esa ocasión, S&P destacó "un cambio significativo" en las políticas gubernamentales, con énfasis en la consolidación fiscal y en el fortalecimiento de las relaciones con el sector privado, las instituciones multilaterales de crédito y Estados Unidos, detalla el comunicado. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Administración Trump frena sus obras en un parque nacional fronterizo con México

La Administración Trump frena sus obras en un parque nacional fronterizo con México

Marte es colocado en lista restringida por Arizona

Infobae

Tupac Shakur, el mito del hip hop que sobrevivió a su muerte y a un crimen sin respuestas

Infobae

Llegará a Broadway musical "10 Things I Hate About You" con libreto de Dunhan y Huang

Infobae

El Instituto de Medicina Legal identifica a 300 víctimas del terremoto en Colombia, entre ellas 22 menores

El Instituto de Medicina Legal identifica a 300 víctimas del terremoto en Colombia, entre ellas 22 menores