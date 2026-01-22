Bárbara Rey defiende a Julio Iglesias: "La forma que yo le he conocido no tiene nada que ver con lo que están diciendo"

“Yo lo conozco y la forma que yo lo he conocido no tenía nada que ver con lo que están diciendo ahora”, declaró Bárbara Rey en relación con las recientes acusaciones contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales, según informó el medio que cubrió su reaparición pública en la pasarela de moda flamenca ‘We Love Flamenco’, celebrada en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. El evento constituyó la primera aparición pública de la vedette tras un 2025 marcado intensamente por la polémica con su hijo Ángel Cristo Jr. y la publicación de sus memorias, abriendo así un nuevo episodio en el que la artista se posicionó en defensa del cantante, apelando a la presunción de inocencia y al papel de la justicia en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

De acuerdo con la fuente, Bárbara Rey participó en la primera fila del desfile junto a figuras del espectáculo como Gloria Camila, Raquel Bollo y Jessica Bueno. Durante su paso ante los medios, la artista afirmó haber empezado el año 2026 lejos de la atención mediática y en buen estado de salud, detallando que superó los problemas de rodilla asociados a su participación en el programa ‘Bailando con las estrellas’ de Mediaset. Al ser consultada sobre la ausencia de relación con su hijo Ángel Cristo Jr., comentó que no ha habido cambios y que, a pesar de ello, le desea lo mejor, aunque reconoció la imposibilidad actual de una reconciliación.

El medio relató que la vedette, cuestionada sobre las denuncias públicamente presentadas contra Julio Iglesias por dos extrabajadoras que lo acusan de agresiones sexuales ocurridas presuntamente en 2021, prefirió limitar su pronunciamiento: “Es un tema que a mí no me gusta entrar, pero lo único que sí puedo decir es que no se puede juzgar a la gente así, de esta manera, hay que esperar que la justicia investigue lo que tenga que investigar y veamos qué es lo que pasa”. En su intervención, Bárbara Rey expresó también su pesar ante la situación que atraviesa el cantante, comentando que ha sentido admiración y cariño por él desde sus comienzos: “Me entristece enormemente lo que está ocurriendo porque siempre le he admirado y le he querido” y recordó que compartieron trabajo en la cinta ‘La vida sigue igual’, la primera película de Iglesias, de la cual conserva recuerdos positivos. “Tengo muy buen recuerdo de él, muy buen recuerdo”, reiteró la artista ante los medios, según consignó la fuente.

Al abordar el impacto de dichas denuncias en su perspectiva personal, Bárbara Rey subrayó que “soy una mujer que defiende por encima de todo a las mujeres”. No obstante, enfatizó la necesidad de que la verdad sea verificada en el marco judicial: “Espero que se demuestre que lo que uno está diciendo es cierto y es verdad, y que se compruebe”, indicó la vedette, finalizando su declaración sobre el caso.

En otro momento de su aparición, el medio reportó que la artista se refirió nuevamente a su reciente publicación autobiográfica, negando haber sugerido la existencia de “una mano negra” detrás de la escasa promoción de su libro. Bárbara Rey admitió que esperaba mayor respaldo editorial y que le habría gustado participar en firmas de libros, aunque aseguró que la situación no afecta su estado de ánimo. “Si la editorial considera que es como tenía que ser... Para mí no repercute en nada el que se venda más o menos, simplemente que me hubiera gustado que, pues no sé, haber ido a firmar libros a algunos sitios y tal, pero bueno, no ha ocurrido, pero no pasa nada, yo estoy muy bien”, aseveró, según recoge el medio. Además, expresó una actitud de aceptación respecto al curso de los acontecimientos personales y profesionales, manifestando que su mayor interés se centra en disfrutar el presente y afrontar los posibles cambios que surjan en el futuro.

La cobertura de su intervención también recordó que el año anterior estuvo marcado por una intensa exposición mediática para Bárbara Rey, debido tanto al conflicto público con su hijo como a la aparición de su biografía y el lanzamiento del libro ‘Reconciliación’, obra en la que se aludía indirectamente a aspectos de su vida privada, sin incluir su nombre. La vedette, que mantuvo relación con el Rey Juan Carlos según sus propias memorias, optó durante su aparente retiro reciente por priorizar su salud y bienestar, antes de esta reciente reaparición en uno de los eventos de moda más destacados de Sevilla.

La fuente subrayó que, durante su participación en el evento ‘We Love Flamenco’, Bárbara Rey eligió centrar sus mensajes en su estado de salud actual y su distancia de las controversias mediáticas del año anterior, manteniéndose cautelosa ante el proceso judicial abierto contra Julio Iglesias y reafirmando su respeto tanto por la justicia como por la presunción de inocencia y los derechos de las personas implicadas en el caso.