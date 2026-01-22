Albares avisa de que un acuerdo sobre Groenlandia debe discutirse en el Consejo Atlántico y ser aprobado "conjuntamente"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que la comunidad groenlandesa ha manifestado su voluntad de seguir siendo parte de Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea. Este posicionamiento adquiere relevancia en el contexto de las recientes propuestas de Estados Unidos respecto al territorio ártico y el futuro de Groenlandia. Según informó Europa Press, Albares destacó la necesidad de que cualquier acuerdo relacionado con Groenlandia se revise en el Consejo Atlántico y cuente con la aprobación colectiva de los países aliados en la OTAN.

Durante una entrevista en TVE desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, el titular de Exteriores declaró que desconoce los detalles del “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia mencionado por el presidente estadounidense el día anterior. El ministro explicó que, hasta el momento, lo único oficial es el anuncio realizado por el propio presidente de EE. UU. Albares expuso que esperan recibir información más precisa a lo largo de la jornada. Señaló que la propuesta parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque indicó que no conoce los términos de las conversaciones entre Rutte y Donald Trump, pero deduce, con base en los intercambios sostenidos con otros aliados, que la propuesta implica fortalecer la seguridad euroatlántica en el Ártico por medio de la OTAN, de modo que no ve necesario que EE. UU. reclame la soberanía de Groenlandia.

A juicio de Albares, resulta habitual que un país aliado como EE. UU., representado por Trump, dialogue con el secretario general de la OTAN sin informar a todos los socios previamente. Sin embargo, puntualizó que si la medida debe ser implementada por la alianza atlántica, el Consejo Atlántico deberá ser notificado y la decisión corresponderá al conjunto de los miembros. El ministro recordó que ha declarado públicamente que cualquier cuestión de seguridad en el Ártico concierne a la seguridad euroatlántica y que los aliados muestran voluntad de responder ante cualquier desafío. Mencionó como paralelo que, del mismo modo, si surgieran nuevas amenazas en el flanco sur identificadas por España, también plantearían actuaciones similares.

Al referirse a aspectos de soberanía, Albares insistió en que para España es irrenunciable el principio de igualdad soberana y la integridad territorial de los Estados. De acuerdo con Europa Press, subrayó que los groenlandeses han manifestado su interés en permanecer como parte de Dinamarca, recalcando la importancia de respetar la voluntad expresada por la población local.

En cuanto a posibles acciones de la OTAN en el Ártico, el ministro valoró positivamente toda medida orientada a fortalecer la seguridad en la región, siempre y cuando dicha acción no implique la cesión de la soberanía de Groenlandia. Según consigna Europa Press, Albares expresó: “Si de lo que estamos hablando es de que la OTAN refuerce la seguridad en el Ártico, bienvenido sea. Si eso reduce las tensiones inaceptables que tienen que cesar de una vez sobre la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca, bienvenido es”. No obstante, advirtió que cualquier cesión de soberanía sobre la isla resultaría inaceptable para España.

Preguntado sobre si España aprobaría que Estados Unidos explotara los recursos mineros de Groenlandia, Albares sostuvo que estos recursos constituyen un atributo esencial de la soberanía, y recalcó que únicamente daneses y groenlandeses pueden decidir al respecto. En este sentido, aseguró que España ha mostrado desde el inicio su apoyo a Dinamarca y a la defensa de su soberanía.

Interrogado sobre la respuesta de la Unión Europea y la OTAN ante las iniciativas de Donald Trump, Albares recalcó la postura de unidad. Afirmó que España mantiene una posición central en la UE y actúa con solidaridad hacia Dinamarca. Según citó Europa Press, expresó que España habla “sin tapujos”, algo que, en su opinión, no hacen muchos países en la actualidad. Añadió que aprecia una cohesión europea considerable sobre este asunto, aunque reconoció que algunos gobiernos optan por expresar sus posiciones de forma más reservada, pero comparten la misma perspectiva.

Respecto a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países que aporten tropas a Groenlandia, el ministro calificó la actitud como “inaceptable”, considerando inadmisible el uso de herramientas comerciales para ejercer presión política. Defendió que la Unión Europea debe avanzar hacia una mayor autonomía en el ámbito de la soberanía económica y estratégica. En ese marco, propuso la diversificación de socios estratégicos y comerciales, citando como ejemplos el acuerdo con Mercosur y las negociaciones en curso para firmar un tratado de libre comercio con la India. Albares, quien recientemente visitó ese país, mencionó la importancia de dotar a la UE de instrumentos de disuasión, tales como el “instrumento anticoerción”, que busca prevenir prácticas de coerción económica.

Albares concluyó que la seguridad europea necesita incrementarse “en nuestras manos”, entendiendo que la UE debe reforzar su capacidad para afrontar amenazas, no con fines ofensivos, sino para dejar claro que Europa es un continente comprometido con la paz y que rechaza cualquier intento de empleo de la fuerza o la amenaza armada para condicionar su soberanía.

El medio Europa Press detalló que hasta la fecha no existen divisiones dentro de la Unión Europea respecto a las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, según las apreciaciones del ministro, quien reiteró la posición española de firme apoyo a Dinamarca y de defensa de la integridad territorial en el contexto de cualquier decisión que afecte a la isla y al equilibrio euroatlántico en el Ártico.