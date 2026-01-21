Von der Leyen avisa del cambio "permanente" en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

Europa se prepara para una cumbre extraordinaria en Bruselas con la crisis de Groenlandia como uno de los temas principales en la agenda, contexto en el cual la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado la urgencia de que la Unión Europea adapte su estrategia de seguridad ante las nuevas dinámicas globales dominadas por el uso de la fuerza y los desafíos geopolíticos. Según informó Europa Press, Von der Leyen subrayó este miércoles, durante el pleno del Parlamento Europeo, la necesidad de fortalecer la independencia europea, no solo en el ámbito económico y de defensa, sino también en el tecnológico y democrático, en un escenario internacional que describió como “permanentemente” alterado.

De acuerdo con Europa Press, Von der Leyen advirtió que el actual panorama internacional pone de manifiesto el predominio de la “fuerza bruta”, sea en sus expresiones militares, económicas o políticas. Frente a este entorno, defendió que Europa debe dejar atrás la cautela tradicional, desarrollar una economía robusta y garantizar una capacidad real de defensa y resiliencia. Insistió en que es necesario transformar la mentalidad y la manera de actuar de los estados miembros para dar forma a un mundo en movimiento acelerado. “Tenemos que estar en buena forma si queremos dar forma al mundo que nos rodea”, afirmó la jefa del Ejecutivo comunitario, quien recalcó la importancia de que la Unión aborde los retos mediante cohesión, innovación, altos niveles de educación, talento y sistemas sanitarios eficaces.

El medio Europa Press detalló que Von der Leyen, exministra de Defensa alemana, vinculó esta transformación estratégica con la crisis en Groenlandia. Aunque evitó la confrontación directa con Estados Unidos, se refirió a la tensión desatada por la amenaza del expresidente Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones de los países que participaron en maniobras militares en la isla. La presidenta de la Comisión enmarcó la situación de Groenlandia en el derecho de sus ciudadanos a decidir sobre su integridad territorial, e hizo énfasis en que Europa y Estados Unidos permanecen alineados y colaboran a través de la OTAN para la seguridad en el Ártico. “Groenlandia es un pueblo libre y soberano”, subrayó Von der Leyen en su intervención, al tiempo que alertó sobre el riesgo que implican medidas unilaterales o escaladas entre aliados, ya que podrían beneficiar a actores hostiles comunes.

El medio también informó que Von der Leyen consideró “inapropiado” cualquier posible imposición de aranceles adicionales en el contexto de Groenlandia y recordó su advertencia desde Davos, donde señaló que las tensiones entre aliados podrían ser aprovechadas por adversarios estratégicos. “Europa siempre prioriza el diálogo y las soluciones, pero está absolutamente preparada a reaccionar, si es necesario y sin tardar, de manera unida y mostrando determinación”, sostuvo en el pleno de Estrasburgo, anticipando la cumbre extraordinaria convocada por António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Europa Press consignó también el anuncio de Von der Leyen relativo a una ampliación “masiva” de las inversiones europeas en Groenlandia. Si bien no ofreció cifras exactas, la presidenta destacó que la propuesta presupuestaria posterior a 2027 prevé ya un aumento significativo de los fondos para la isla, territorio autónomo de Dinamarca, y recordó la apertura de una representación en Nuuk por parte de la Unión hace dos años. Además, planteó la necesidad de destinar una parte del gasto de defensa al equipamiento específico para reforzar la seguridad en la región ártica, así como la importancia de fortalecer los acuerdos de seguridad con países como Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia.

Según publicó Europa Press, la presidenta de la Comisión subrayó que la revisión de la estrategia global de seguridad de la Unión resulta indispensable para adaptarse al nuevo orden mundial, ritmo al que Europa hasta ahora no ha respondido con la prontitud que exigen los desafíos actuales. Von der Leyen instó a no perder de vista otras prioridades estratégicas, entre ellas el apoyo a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia, que, a su juicio, sigue siendo fundamental para la estabilidad regional y global.

Además, la intervención de Von der Leyen, reportada por Europa Press, incluyó una defensa del acuerdo comercial con Mercosur, recientemente firmado junto a António Costa en Paraguay, a pesar de la oposición manifestada en el campo europeo y la resistencia de países como Francia, Polonia e Irlanda. Calificó el pacto como un acuerdo “histórico” que, en su opinión, traerá beneficios para la economía europea y la seguridad del bloque. Señaló también el inminente cierre de un tratado comercial con India, cuya conclusión espera durante la próxima semana en una visita a ese país.

Europa Press informó que Von der Leyen anticipa la presentación de estos acuerdos en la Eurocámara, que debatirá dos mociones de censura provenientes de eurodiputados críticos, una de ellas asociada al acuerdo con Mercosur. Según la presidenta, la ratificación de estos tratados permitirá mejorar la competitividad europea y garantizar mejores condiciones de prosperidad en un entorno económico global volátil.

La estrategia de reforzar las alianzas, la inversión y la seguridad reflejan, de acuerdo con Europa Press, la búsqueda de Von der Leyen y de la Comisión Europea de un enfoque más autónomo y proactivo para la Unión ante los desafíos internacionales recientes, tanto en el aspecto militar como comercial y geopolítico.