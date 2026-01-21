Puente defiende que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento

Durante el último año, la inversión en el sistema ferroviario español ha vuelto a situarse en niveles comparables a los alcanzados en 2011, considerado entonces el mayor en la historia reciente de la red, de acuerdo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El funcionario subrayó ante la prensa que en el periodo de 2024–2025, la suma de fondos destinados por Adif y Renfe supera los 6.000 millones de euros, cifra que contrasta con la caída de la inversión registrada desde 2012 y que llegó a su nivel más bajo en 2016 y 2017. Tras ese descenso, indicó que se ha producido una recuperación progresiva desde 2018, intensificándose especialmente durante los dos últimos años. Esta información surge en el contexto de la investigación por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, provincia de Córdoba.

Según reportó el medio Europa Press, el ministro Puente aseguró durante una rueda de prensa que “es evidente que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento ni la inversión, sino con algo mucho más complejo”. Señaló que, si se hubiera debido a factores habituales como la obsolescencia o la falta de controles, el origen del siniestro sería más sencillo de comprender y resolver. En su intervención insistió en que la causa del incidente está relacionada con un factor que requiere ser esclarecido y que, según anticipó, podría ser de una naturaleza inédita en la infraestructura ferroviaria española.

El titular de la cartera de Transportes remarcó, según consignó Europa Press, que se trata de un problema que no se había experimentado antes en la red española, ni se había manifestado previamente de esta forma. Puente matizó que una vez se logre esclarecer la secuencia exacta del accidente, deberá iniciarse una reflexión sobre las medidas necesarias para evitar en el futuro situaciones similares a las ocurridas en Adamuz. El accidente ha generado incertidumbre y ha colocado a la red ferroviaria bajo escrutinio, aunque el ministro rechazó que cuestiones habituales como fallos de control o antigüedad del material tengan relación en este caso.

El ministro aprovechó, según la información de Europa Press, para destacar la importancia de no perder de vista a las víctimas y a sus familias en estos momentos. Añadió que, aunque la situación es delicada, confía en la solidez de la red ferroviaria y del sistema de transporte público en España. Criticó que el debate en torno al accidente de Adamuz ponga en duda la validez y seguridad del sistema, y recordó que si bien no es perfecto ni infalible, mantiene elevados estándares de seguridad. Señaló que las autoridades se encuentran ante una tarea de comprensión y aprendizaje, además de estar abiertas a implementar cambios que prevengan accidentes en el futuro.

El medio Europa Press expuso que, respecto al análisis técnico, Puente advirtió que uno de los aspectos clave que la investigación debe determinar es si el primer punto de ruptura de la vía corresponde con el origen del descarrilamiento. Expuso que se requieren precisiones para confirmar si dicho punto inicial fue efectivamente el desencadenante, ya que a lo largo de ese tramo se han detectado múltiples rupturas, torsiones y otros daños en el carril. Según sus palabras, ese punto de inicio no está establecido con claridad y la investigación técnica deberá detallarlo.

En cuanto a la evolución financiera reciente de la red ferroviaria, Europa Press detalló que Puente destacó el incremento sostenido de la inversión a partir de la llegada de nuevos operadores en 2021. Desde ese momento, la cifra de fondos dirigidos a la mejora y modernización de las infraestructuras ha experimentado un aumento sostenido, que se aceleró especialmente en los últimos dos años, igualando los momentos históricos de mayor inversión.

Finalmente, el ministro reiteró su mensaje de confianza sobre el sistema ferroviario de España, a la vez que manifestó la voluntad del gobierno de entender con exactitud lo ocurrido y trabajar en las adaptaciones necesarias para la seguridad futura del sector, informó Europa Press.