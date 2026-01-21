Pakistán acepta la invitación de Trump con su adhesión a la Junta de Paz para Gaza

Islamabad, 21 ene (EFE).- Pakistán anunció este miércoles que ha aceptado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrarse en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, pocos días después de confirmar que había recibido dicha propuesta.

"En respuesta a la invitación extendida al primer ministro Shehbaz Sharif por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pakistán desea anunciar su decisión de incorporarse a la Junta de la Paz, en el marco de sus esfuerzos continuados para apoyar la implementación del Plan de Paz para Gaza conforme a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señaló este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado.

El ministerio expresó su deseo de que la creación de la Junta permita adoptar medidas concretas para la implementación de un alto el fuego permanente, el refuerzo de la ayuda humanitaria a la población palestina y la reconstrucción de Gaza.

Asimismo, indicó que Islamabad espera que estos esfuerzos contribuyan a la materialización del derecho de autodeterminación del pueblo palestino mediante un "proceso político creíble y con plazos definidos, conforme a la legalidad internacional y a las resoluciones pertinentes de la ONU".

Este proceso, añadió, debería "culminar con el establecimiento de un Estado palestino independiente, soberano y contiguo, basado en las fronteras anteriores a 1967 y con Al Quds Al Sharif (nombre musulmán de Jerusalén) como su capital".

"Pakistán espera seguir desempeñando un papel constructivo como parte de la Junta de la Paz para alcanzar estos objetivos y poner fin al sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas palestinos", concluyó el comunicado.

Se espera que Trump presente oficialmente y ponga en marcha este proyecto mañana, jueves, en una ceremonia en el Foro de Davos (Suiza).

Aunque la Junta fue concebida inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, donde cinco países -EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia- tienen derecho a veto.

En el nuevo organismo solo Trump, que lo presidirá hasta que decida renunciar al cargo (lo que podría suceder incluso después de abandonar la presidencia de su país), tendrá derecho a veto.

El mandatario ha nombrado una junta ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además ha invitado a decenas de líderes a integrar la Junta de la Paz, entre ellos los presidentes ruso, Vladímir Putin, argentino, Javier Milei, y turco, Recep Tayyip Erdogan.

Algunos han descartado sumarse al organismo, como el presidente francés, Emmanuel Macron, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses. EFE