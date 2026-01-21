Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Lina Arnau, una joven marcada por una cojera producto del raquitismo, persigue una existencia que desafía las expectativas tradicionales asignadas a las mujeres en Asturias en el inicio de la década de 1930. Su aspiración de formarse y su carácter rebelde la alejan de la visión conservadora de su familia, que opta por el matrimonio como destino prioritario para sus hijas. Según consignó Europa Press, la trama de la novela 'Los amores paralelos' de Mayte Uceda se desarrolla en este entorno de agudas tensiones familiares y sociales, y toma como punto de partida la historia de Lina y su vinculación amorosa con Antón, un minero implicado en la Revolución de Asturias de 1934.

Tal como publicó Europa Press, la obra sitúa a Lina y a su hermana Estefanía en caminos opuestos, influidos de forma determinante por sus intereses personales y por los hombres de los que se enamoran. Mientras Lina inicia una relación con Antón, militante del sindicato CNT y comprometido activamente en la lucha obrera, Estefanía, la hermana mayor, se inclina por un Guardia Civil, una posición que acentúa las diferencias entre ambas justo cuando la sociedad asturiana experimentaba una intensa polarización política y social, justo antes de la Guerra Civil.

Mayte Uceda explica, de acuerdo con Europa Press, que estas diferencias no solo se producen entre las protagonistas, sino que también reflejan la división general de una sociedad marcada por la desigualdad. La autora señala que "el amor no lo salva todo", subrayando que las decisiones sentimentales cobran una dimensión compleja en un contexto así, donde los intereses, la incomprensión y la incapacidad para comprender al otro pueden generar rencores profundos. El entorno opresivo de la época se manifiesta en la crítica familiar a la relación de Lina con Antón, percibido como una amenaza a la estabilidad y al estatus de la familia Arnau.

La narrativa que describe Europa Press integra la perspectiva de Uceda sobre los prejuicios de clase existentes. No solo los Arnau, de extracción burguesa, desarrollan recelos hacia el obrero, sino que desde el lado de los trabajadores también se produce una mentalidad de antagonismo hacia la clase acomodada, fomentada, según la escritora, por los mensajes promovidos desde los sindicatos. La tensión no solo reside en la lucha de Lina frente a su familia, sino que el propio entorno de Antón expresa sus prejuicios hacia el mundo burgués a través del hermano mayor del minero, quien encarna esa desconfianza.

La ambientación de la obra, que según informó Europa Press tiene a Asturias como escenario principal, otorga un papel relevante tanto a la ciudad de Oviedo como a las cuencas mineras de la región. La novelista apunta que los escenarios adquieren una condición protagónica en la construcción del conflicto, pues las diferencias entre la capital provincial y la zona minera acaban alimentando los choques entre los personajes y sus respectivos entornos.

El medio detalló que la inspiración de la autora para el desarrollo de la novela se apoya en relatos de su propia familia. El abuelo y el padre de Mayte Uceda trabajaron en las minas y parte de sus vivencias, incluidas anécdotas sobre la modificación de la edad para acceder a un puesto de trabajo durante la infancia, aparecen reflejadas en el libro. La autora recogió también testimonios de nietos de mineros y amigos que aún residen en las cuencas mineras, quienes aportaron información sobre la severidad de las condiciones de vida en la región: horarios reducidos en los trabajos vinculados a la minería, altos niveles de industrialización y contaminación, todo ello en agudo contraste con la vida urbana en Oviedo.

Según puntualizó la autora y reportó Europa Press, el relato no se limita a la confrontación entre dos modelos de vida, sino que explora el modo en que los acontecimientos históricos, como la Revolución de Asturias y las luchas sindicales, intersectan con la evolución personal de los personajes. Uceda sostiene que los dilemas íntimos de Lina y Estefanía quedan intensamente afectados por las circunstancias políticas, los enfrentamientos de clase y las presiones familiares, estableciendo una dinámica en la que los vínculos afectivos se ven puestos a prueba por factores que van más allá del mero sentimiento amoroso.

La presentación de 'Los amores paralelos', tal como subraya Europa Press, convierte la Asturias anterior a la Guerra Civil en un espacio donde conviven el sacrificio, la pasión, las luchas políticas y las barreras que la sociedad impone al destino de las mujeres y las familias. La novela reconstruye así una época marcada por la confrontación política y de clases mediante la historia de dos hermanas cuyos destinos se entrecruzan y divergen a raíz de sus elecciones personales y las fuerzas colectivas que transforman su realidad.