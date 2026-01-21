Lazzarini desmiente a Gobierno israelí y asegura que no tiene poder sobre la sede de UNRWA

Jerusalén, 21 ene (ENE).- El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, desmintió este miércoles al Gobierno israelí, que tras demoler parte de la sede de la agencia en Jerusalén Este ocupado aseveró que "el Estado de Israel es propietario del complejo".

"Las afirmaciones del Gobierno israelí son falsas e ilegales. Nunca ha habido una transferencia de propiedad. La UNRWA ha arrendado el terreno al Gobierno de Jordania desde 1952. Ahora está siendo confiscado en flagrante violación del derecho internacional", aseveró Lazzarini en un mensaje en la red social X.

El director de la UNRWA reivindicó también que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Asamblea General de las Naciones Unidas han determinado que la presencia de Israel en el territorio palestino de Jerusalén Este es ilegal.

El portavoz de UNRWA Farhan Haq explicó el martes en una sesión informativa que la organización alquiló su complejo en la ciudad santa a Jordania sin interrupción hasta 1967, y lo mantuvo de forma continuada después. Además, reivindicó que la ocupación de Jerusalén Este a manos de Jerusalén es ilegal y la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas para refutar las proclamas del Gobierno israelí.

Israel ocupó la parte oriental de Jerusalén, hoy día mayoritariamente palestina salvo por la presencia de colonos israelíes, en 1967. La anexionó definitivamente en 1980.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió el siguiente comunicado a la luz de las demoliciones, el martes: "El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel".

A primera hora de la mañana del martes, excavadoras de las autoridades israelíes comenzaron a demoler edificios de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este.

Israel acusa, sin pruebas fehacientes, a la UNRWA de proteger y colaborar con milicianos de Hamás en Gaza, donde esta institución mantenía a unos 13.000 trabajadores en colegios y centros médicos, entre otros servicios que ofrecían a la población palestina.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización.

A finales de diciembre de 2025, en una reforma a la ley de 2024 por la que Israel había declarado a la UNRWA ilegal en el país y establecido con ella una 'ley de no contacto', el Parlamento israelí aprobó despojar a esta agencia de la ONU de su inmunidad y privilegios (a los que el país está obligado como Estado miembro) y expropiar sus inmuebles.

Las disposiciones recogidas en la 'Ordenanza de las Naciones Unidas sobre Inmunidades y Privilegios' de 1947 garantizan la inviolabilidad de los locales de la ONU contra el "allanamiento, requisa, confiscación y expropiación", así como la inmunidad de sus funcionarios a la hora de ser detenidos o juzgados por el desempeño de su actividad.EFE