Las OPAs de Valladolid se unen a las tractoradas del 29 de enero con una protesta en contra del acuerdo con Mercosur

“El 29 de enero todo el sector de Valladolid se moviliza y se une a la protesta general en toda España”, comunicaron los convocantes a través de las redes sociales, al expresar su convicción de que las tractoradas programadas para ese jueves pueden frenar la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Según informó el medio, las organizaciones profesionales agrarias de Valladolid participarán en unidad de acción en las manifestaciones previstas para ese día, que se llevarán a cabo en diferentes puntos del país.

De acuerdo con la información recogida, la movilización surge como respuesta a la preocupación del sector respecto al impacto que podría tener el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre la agricultura española. Las organizaciones convocantes sostienen que la supervivencia de los agricultores está en riesgo si se permite la entrada de productos procedentes de estos países bajo condiciones distintas a las que deben cumplir los productores europeos. El medio detalló que la protesta busca detener la ratificación de este pacto comercial, al considerar que conllevaría una competencia considerada desleal y pondría en peligro la viabilidad de las explotaciones locales.

Según publicó la fuente, la tractorada principal en Valladolid comenzará a las 10:00 horas en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, donde los participantes se congregarán con sus tractores. Además, a las 11:00 horas se tiene prevista una marcha a pie desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, lo que permitirá sumar a quienes deseen participar a pie en la protesta.

El medio consignó que la convocatoria cuenta con el respaldo de las principales organizaciones agrarias de la provincia: Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Todas ellas impulsan la protesta bajo el lema “Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego” y el hashtag “Por la unidad del campo”, con el que buscan visibilizar la acción conjunta contra la ratificación del acuerdo.

Tal como detallaron los organizadores, el llamado a la movilización no se limita a Valladolid, sino que se enmarca en una jornada nacional de protestas del sector agrícola en diferentes regiones de España. El objetivo común, expusieron las OPAs, es mostrar el rechazo ante un tratado que, en su opinión, incrementaría la entrada de productos agrícolas a menor coste y con normativas menos exigentes, generando una situación que pondría en una posición de desventaja a los productores españoles.

Según informaron los colectivos presentes, las tractoradas suponen una medida de presión hacia las autoridades, tanto nacionales como europeas, para exigir la reconsideración de los términos del acuerdo con Mercosur o, directamente, su paralización. Alertan de que la aprobación del tratado pondría en riesgo numerosos puestos de trabajo vinculados al sector agropecuario y tendría un impacto negativo sobre el tejido rural.

El medio explicó que las organizaciones profesionales han solicitado, a través de comunicados previos a la protesta, que las administraciones escuchen sus demandas y garanticen un marco que asegure la rentabilidad del campo español. Asimismo, insisten en la necesidad de igualdad de condiciones en materia de legislación fitosanitaria, laboral y medioambiental en el comercio internacional de productos agroalimentarios.

La convocatoria para el 29 de enero incluye tanto acciones con tractores como desplazamientos a pie, y está abierta a la participación de agricultores, ganaderos, representantes de cooperativas y otras entidades relacionadas con el sector primario, así como a la ciudadanía que respalde las reivindicaciones planteadas.

Según informó el medio, los organizadores mantienen que la movilización pretende visibilizar el descontento de los productores locales y promover la defensa de la agricultura europea frente a lo que consideran una amenaza provocada por acuerdos comerciales internacionales que afectan a la competitividad de las explotaciones nacionales. El seguimiento de las protestas y su repercusión son observados por el sector como una de las últimas oportunidades para incidir en el proceso de aprobación del tratado.