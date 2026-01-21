La Xunta empieza a coordinarse de cara al eclipse total, que será "único": "Se van a producir muchos desplazamientos"

Las autoridades gallegas han previsto un incremento considerable en los desplazamientos hacia la región con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno astronómico que no se registraba en ese territorio desde el siglo XVIII y que no se repetirá allí en las próximas décadas. En este contexto, la principal noticia es la conformación de una comisión interdepartamental de la Xunta de Galicia para coordinar diferentes dispositivos y estrategias destinadas tanto a la seguridad y la movilidad como al aprovechamiento turístico y la divulgación científica asociadas a este evento. Según publicó la Xunta, se busca anticipar las posibles complicaciones logísticas y aprovechar las oportunidades de proyección territorial que acompañarán este episodio.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, indicó a los medios de comunicación, tras el primer encuentro de la comisión, que la previsión apunta a un flujo significativo de personas interesadas en asistir a la observación del eclipse. De acuerdo con la información recogida por la Xunta, Galicia ocupará un lugar especialmente favorable para presenciar este fenómeno, ya que la sombra del eclipse recorrerá la Península Ibérica de oeste a este y atravesará varias capitales provinciales, comenzando en A Coruña. Durante los próximos eclipses solares de 2027 y 2028, el fenómeno no será visible en la Comunidad, remarcó Calvo, quien describió este eclipse como “la única vez en la que podremos ver” un evento de tal magnitud en la región durante este periodo temporal.

En noviembre anterior, el Ministerio planteó a las comunidades autónomas la necesidad de diseñar operativos de movilidad y seguridad específicos ante la multitud de desplazamientos previstos. Tomando en cuenta este reto, la Xunta ha concretado que la planificación de controles viales y la gestión de posibles aglomeraciones recaerán sobre el área de Presidencia, mientras que la coordinación general incluirá también a la Axencia Turismo de Galicia y a las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático; Educación, Ciencia, Universidades e FP; y Sanidade. Según detalló la administración gallega, el dispositivo abarcará todos los aspectos necesarios para responder tanto a las demandas logísticas como a los riesgos de seguridad asociados a la afluencia masiva de visitantes.

Tal como consignó la Xunta de Galicia, dentro de las funciones de la comisión recién conformada se encuentra la preparación de actuaciones preventivas frente a riesgos y emergencias, además de la organización de campañas informativas enfocadas en la divulgación de recomendaciones de seguridad visual para el público. La Xunta comunicó que los operativos de seguridad y movilidad incluirán comunicación periódica sobre los avances de los preparativos y las medidas programadas, proporcionando información actualizada para residentes y visitantes.

La vertiente turística representa un segundo eje de la estrategia del Gobierno gallego ante el eclipse. La Axencia Turismo de Galicia evaluará junto con los órganos responsables la posible promoción del evento como atractivo para el territorio, integrando la colaboración con otras administraciones que planeen campañas similares. El propósito, según informaron desde la Xunta, será canalizar el interés del público hacia acciones coordinadas que permitan tanto la observación segura como la proyección de la imagen de Galicia como destino vinculado a la divulgación científica y la naturaleza.

Durante la primera reunión de coordinación, celebrada este miércoles y con la presencia de representantes de todas las consellerías implicadas, la Xunta confirmó que la comisión abordará también la gestión de los próximos dos eclipses solares de los próximos tres años, asegurando la continuidad de la planificación y la cooperación interinstitucional para estos fenómenos. En declaraciones recogidas por la Xunta, Diego Calvo subrayó que, aunque no existen aún “datos muy objetivos” sobre la expectativa de desplazamientos o visitas, “se irá informando periódicamente del trabajo desarrollado” para ajustar los planes conforme se acerque la fecha del eclipse.

La Xunta de Galicia adelantó que una de las prioridades inmediatas será potenciar la coordinación con otras administraciones autonómicas y estatales involucradas en la promoción de sus respectivos territorios ante el fenómeno. Esta actuación conjunta permitirá, según reportó el Ejecutivo gallego, unificar criterios tanto para la prevención de problemas derivados de la movilidad como para el desarrollo de estrategias comunes de información y promoción turística y científica.

El evento astronómico, previsto para el 12 de agosto, ha movilizado recursos y personal en diferentes departamentos del gobierno regional y de entidades asociadas, quienes señalaron que la singularidad del eclipse, al no repetirse en la zona hasta dentro de varias generaciones, incrementa el interés tanto local como foráneo. Por este motivo, el Ejecutivo gallego enfatizó la importancia de una respuesta planificada capaz de abarcar operativos de emergencia, campañas educativas para prevenir riesgos visuales y logísticos, y acciones conjuntas con otros territorios para maximizar los beneficios científicos, turísticos y culturales del fenómeno.