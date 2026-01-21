La Policía investiga la filtración de datos de cargos de Transportes señalados como culpables por un hacker

El pirata informático conocido como 'Vindex' ha expuesto información personal de altos funcionarios del Ministerio de Transportes, entre ellos documentos de identidad, números de teléfono y domicilios. Este dato fue difundido en plataformas utilizadas por ciberdelincuentes y, de acuerdo con el contenido divulgado, el hacker atribuye la responsabilidad del reciente descarrilamiento ferroviario en Adamuz, Córdoba, a estos funcionarios. La investigación, según informó Europa Press, se encuentra bajo la supervisión de expertos de la Comisaría General de Información, quienes focalizan sus esfuerzos en identificar al responsable de la filtración.

Tal como publicó Vozpópuli, los afectados por la publicación de estos datos son el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El incidente surge tras el accidente ocurrido en Adamuz, donde la colisión de dos trenes dejó un saldo de 42 víctimas mortales. El autor de la filtración responsabilizó públicamente a estos altos cargos, difundiendo la acusación de que destinaron fondos públicos a “donaciones a países extranjeros” en vez de emplearlos en la mejora de infraestructuras ferroviarias, las cuales, según el propio hacker, presentan condiciones deficientes y son la causa de siniestros graves.

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de esta difusión de información sensible, centrando la atención en la protección de los datos personales y la integridad de los funcionarios. Según detalló Europa Press, los especialistas en ciberdelitos de la Comisaría General de Información encabezan la búsqueda de los implicados en la exfiltración y publicación de los datos personales, tarea que implica el rastreo de la actividad digital y la colaboración con los responsables de las plataformas donde se publicó la información.

El hecho de que se hayan visto afectados cargos relevantes eleva la preocupación por la seguridad de los datos en la administración pública, sobre todo después de otros casos en los que actores similares han filtrado información de representantes políticos y administrativos. Según reportó Europa Press, en ocasiones previas la Policía Nacional ya detuvo a varias personas, en su mayoría jóvenes, por publicaciones no autorizadas de datos confidenciales de altos cargos, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dichas investigaciones han derivado en causas abiertas en la Audiencia Nacional bajo la tipificación de delitos de ciberterrorismo.

La reiteración de este tipo de incidentes con información delicada de responsables de la administración ha suscitado debates sobre la eficacia de los sistemas de protección de datos gubernamentales y el agravamiento de riesgos a la integridad y seguridad de los afectados. De acuerdo con los datos difundidos por el medio Vozpópuli, el enfoque de los ataques recientes pone de relieve las vulnerabilidades existentes y la importancia de reforzar las capacidades de prevención y respuesta a delitos informáticos en el entorno público.

El caso de Adamuz y la subsecuente exfiltración de datos se inscribe en un contexto más amplio de amenazas digitales a miembros de instituciones gubernamentales. La conexión entre la filtración y las críticas sobre el uso de fondos públicos agrega un elemento político al incidente, según detalló Vozpópuli. La atribución de responsabilidades por parte del autor de la filtración coincide con demandas sobre la modernización del sistema ferroviario y escrutinio sobre la gestión de recursos presupuestarios.

Diferentes fuentes consultadas por Europa Press señalaron que este tipo de acciones delictivas no solo buscan afectar a los individuos cuyos datos se difunden, sino que también generan una alarma sobre la exposición de autoridades ante vulnerabilidades en los sistemas de información estatales. La investigación en curso persigue esclarecer la autoría y los métodos empleados por 'Vindex' para obtener y divulgar los datos, así como determinar posibles conexiones con incidentes previos y responder eficazmente a este tipo de ataques.