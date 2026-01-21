La japonesa TEPCO reactivará esta tarde la mayor central nuclear del mundo tras retraso

Tokio, 21 ene (EFE).- La compañía eléctrica japonesa TEPCO planea reactivar este miércoles por la tarde la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, tras un retraso de dos días por la detección de un fallo, recoge la cadena de televisión japonesa NHK.

La compañía recibió hoy el visto bueno del regulador nuclear nacional para poner en funcionamiento el reactor número 6, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar tras la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, dijo NHK.

Será el primer reinicio de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta nuclear de Fukushima, desde el accidente.

Según NHK, el encendido está previsto para las 19.00 hora local (10.00 GMT) de este miércoles.

Estaba previsto que TEPCO reiniciara la central el lunes, pero la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor, llevó a la empresa a posponer la fecha.

La compañía detectó que 88 de las 205 barras de control tenían una configuración de alarma errónea, por lo que cambiaron los ajustes y realizaron una nueva inspección para asegurarse de que todo estuviera en orden.

El gobernador de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, expresó este miércoles su deseo de que la reactivación se lleve a cabo de manera "cuidadosa", en declaraciones recogidas por NHK.

El pasado mes de diciembre, la asamblea de la prefectura, en la costa oeste de Japón, aprobó el plan del gobernador para reactivar el sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

Por su capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. EFE