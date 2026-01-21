José María Almoguera y María 'La Jerezana' defienden a Carmen Borrego

El vínculo entre José María Almoguera y María 'La Jerezana' se ha consolidado en los últimos meses tras la decisión de convivir juntos, mientras ambos disfrutan de lo que consideran una etapa estable y placentera dentro de su relación. Durante su presencia en la premiere de la película "ÍDOLOS", celebrada en Kinépolis Ciudad de la Imagen, la pareja compartió detalles sobre su vida privada y mostró abiertamente su respaldo al desempeño de Carmen Borrego en el programa "GH DÚO". Según consignó el medio, la pareja se describió contenta con la convivencia y no descarta futuros planes, aunque no tienen intención inmediata de casarse.

De acuerdo con la información publicada, Almoguera y 'La Jerezana' asistieron con entusiasmo al estreno de la película protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena, expresando su afición compartida por las motocicletas. María comentó su deseo de aprovechar el buen clima para disfrutar de paseos moteros, una actividad que ambos valoran como parte de sus planes cotidianos. José María subrayó la complicidad que existe entre ellos durante este tipo de actividades y agradeció la disposición de su pareja a acompañarlo: "Ella me sigue, hace lo que puede", admitió, añadiendo que busca equilibrar intereses en común para fortalecer su vínculo.

Durante el evento, el estado de Carmen Borrego en el reality también ocupó parte de la conversación. José María Almoguera refirió que su madre está viviendo un proceso de adaptación en "GH DÚO" y que como defensor en plató intenta ofrecer su apoyo lo mejor posible: "Está haciendo lo que se puede", reconoció. Agradeció a su madre por facilitarle esa labor y añadió que espera que próximamente Borrego muestre más personalidad en el concurso, pues consideró normal que los concursantes experimenten incertidumbre las primeras semanas dentro de un reality. Según relató el medio, Almoguera resumió la experiencia con estas palabras: "Todos cuando entramos a un reality nos queremos ir la primera semana y el día que sales, quieres volver a entrar".

En cuanto a su relación sentimental, el artículo detalló que tras comenzar su convivencia, Almoguera y María viven lo que definen como un momento de plenitud, aunque sin planes inmediatos de boda. Frente a la pregunta sobre una posible ceremonia, el sobrino de Terelu Campos se limitó a responder: "No se sabe, ya se verá", mientras María coincidía en la idea de disfrutar el presente y su nuevo hogar: "Ya veremos, de momento estamos muy felices y disfrutando de nuestra casita nueva".

La cobertura incluyó también declaraciones sobre el estado actual de la relación entre José María Almoguera y Paola Olmedo, luego de episodios mediáticos vinculados a la firma del divorcio. El joven zanjó las controversias indicando que mantiene una dinámica habitual y aseguró: "No tengo problemas con nadie".

Según la información de la fuente, la presencia conjunta de la pareja en la premiere evidenció un apoyo recíproco tanto en sus proyectos personales como familiares, sumando elogios a la disposición de defender a Carmen Borrego y subrayando la buena armonía que mantienen en su núcleo más cercano.