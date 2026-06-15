Rusia asegura haber lanzado un ataque masivo contra industria militar ucraniana

(Actualiza con respuesta rusa sobre ataque contra catedral en Kiev y detalles sobre los objetivos alcanzados)

Moscú, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso aseguró este lunes de haber lanzado un ataque masivo contra objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev, Járkov y Dnipró.

"En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de precisión de largo alcance, así como con vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones de la industria de defensa" en Ucrania, comunicó el órgano castrense en su canal de Telegram.

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Añadió que los objetivos fueron golpeados en las regiones ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, "además de aeródromos militares y centros de aprovisionamiento territorial".

Según la parte rusa, se alcanzaron hasta nueve objetivos de infraestructura industrial ligada a la producción militar para el ensamblaje de drones y sistemas de guerra electrónica.

Las autoridades ucranianas informaron hoy de cuatro muertos y 23 heridos a causa de un ataque masivo con misiles y aparatos aéreos no tripulados contra varios distritos de la capital de Ucrania.

A causa del ataque, en el distrito de Pechersk, en Kiev, se incendió el techo de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

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El Ministerio de Defensa ruso sostiene, sin embargo, que el impacto contra la catedral fue con un misil estadounidense Patriot, ya que "las Fuerzas Armadas de Rusia no planifican ni ejecutan ataques contra infraestructura civil".

"Una de las razones del mal funcionamiento del sistema podría haber sido que países occidentales suministraron al régimen de Kiev misiles caducados", añadieron.

La Fuerza Aérea ucraniana cifró el ataque llevado a cabo anoche en 70 misiles y 611 drones, de los que lograron neutralizar 50 misiles y 582 drones. EFE