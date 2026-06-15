Carney pide a las partes "buena fe" y contención tras el anuncio del pacto sobre Irán

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra e instó a las partes a mantener un diálogo de buena fe y a abstenerse de cualquier escalada.

"Mientras continúan las negociaciones, instamos a todas las partes a mantener un diálogo de buena fe y a abstenerse de cualquier escalada. Canadá sigue en estrecho contacto con sus socios y está dispuesto a apoyar los esfuerzos para lograr la estabilidad y una paz duradera en la región, incluido el Líbano", dijo en X.

PUBLICIDAD

Carney llega este lunes a la localidad francesa de Évian para participar hasta el miércoles en la cumbre del G7, donde el conflicto en Oriente Medio es uno de los puntos destacados de la agenda.

El inicio de esa cita llega precedido por el anuncio el domingo del acuerdo para poner fin a la guerra. Según ha avanzado Pakistán, país que ha ejercido como mediador, el memorando de entendimiento se firmará el viernes en Suiza.

PUBLICIDAD

"Canadá acoge con satisfacción el nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Expresamos nuestro agradecimiento a Pakistán, Catar y a los socios regionales por su papel indispensable en la facilitación de las negociaciones", añadió el primer ministro canadiense.

Canadá, según insistió, ha dejado claro que "un alto el fuego duradero debe garantizar tanto un tránsito seguro y sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz como abordar la amenaza persistente que representa el programa nuclear de Irán". EFE

PUBLICIDAD