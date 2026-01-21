El Ejército de Canadá aborda una hipotética invasión de EEUU ante las amenazas de Trump

La posibilidad de que Canadá incremente su presencia militar en Groenlandia ha entrado en debate nacional al mismo tiempo que el gobierno sopesa nuevas estrategias ante las crecientes tensiones con la administración de Donald Trump. Según publicó The Globe and Mail, la inquietud sobre el futuro de Groenlandia se vincula a los renovados esfuerzos de Estados Unidos por negociar la adquisición de la isla, bajo el argumento de necesidades de seguridad nacional. El Ejecutivo canadiense estudia la mejor forma de responder a estos movimientos mientras, en el plano interno, altos mandos militares examinan escenarios defensivos frente a potenciales desafíos en la región.

Las Fuerzas Armadas de Canadá han considerado de manera hipotética la posibilidad de una invasión procedente de Estados Unidos como resultado de las recientes declaraciones de Trump, quien instó a Ottawa a mostrarse “agradecido” con el país vecino. Según detalló The Globe and Mail, los militares enfatizaron que se trata únicamente de un ejercicio de simulación teórica, cuyo propósito consiste en proporcionar un marco conceptual para situaciones extremas, y no un plan militar operativo. A pesar de que expertos consultados por dicho medio califican como poco probable este tipo de escenarios, la dirección militar del país optó por explorar diversas formas de respuesta a dicha hipótesis.

El personal de infantería del Ejército de Canadá ha sido objeto de reconocimiento reciente por parte de las fuerzas armadas. De acuerdo con un comunicado institucional dado a conocer la semana pasada, estos efectivos están capacitados para operar en cualquier entorno global y cumplir sus objetivos en situaciones de combate. El comunicado, publicado en redes sociales y citado por The Globe and Mail, señala que los infantes conforman "la punta de lanza del Ejército de Canadá, los responsables de derrotar al enemigo". La publicación estuvo acompañada por fotografías que muestran a militares canadienses ejecutando maniobras diversas, en un esfuerzo por resaltar la preparación y el profesionalismo de sus tropas.

De acuerdo con The Globe and Mail, la jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, Jennie Carignan, anunció recientemente su proyecto para formar una nueva fuerza de reserva compuesta por más de 400.000 voluntarios. La iniciativa representa un intento estratégico por fortalecer la capacidad de respuesta militar nacional frente a eventuales crisis o situaciones de emergencia derivadas de cambios en el contexto geopolítico regional o mundial.

El martes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alertó sobre una fase de discontinuidad tanto a nivel económico como político en el contexto internacional, señalando que el mundo “atraviesa una ruptura y no una transición”. Según consignó The Globe and Mail, Carney atribuyó esta coyuntura al uso de la integración económica como mecanismo de presión y a la implementación de aranceles por parte de las grandes potencias buscando ventajas competitivas.

Además del análisis de escenarios militares, el país examina sus opciones diplomáticas y operativas ante la posibilidad de enviar contingentes a Groenlandia. Este debate surge en paralelo al renovado interés de la administración Trump en adquirir la isla, lo que ha generado inquietud tanto en el gobierno canadiense como en otros actores de la región. Según The Globe and Mail, Estados Unidos argumenta razones de seguridad nacional para insistir en la apertura de negociaciones con las autoridades de Groenlandia sobre un posible traspaso de soberanía, mientras Canadá sopesa posibles respuestas multilaterales e internas.

El aumento de tensiones viene acompañado por manifestaciones públicas de los propios militares canadienses, quienes subrayan el sentido de misión de las fuerzas armadas y el compromiso de estar preparadas para actuar en cualquier contexto. Las prácticas y ejercicios recientes buscan, además de mantener la aptitud operacional, transmitir un mensaje de determinación ante la opinión pública interna y ante socios internacionales.

De acuerdo con los informes recabados por The Globe and Mail, la postura de las Fuerzas Armadas de Canadá se encuadra en una estrategia preventiva y de planificación ante eventualidades, sin que medie actualmente un indicio real de preparativos ofensivos o de confrontación. Integrando capacitación, fuerza de reserva y actividades de presencia militar en áreas estratégicas, el país suma esfuerzos para fortalecer su posición en el ámbito de la defensa ante un escenario internacional marcado por la incertidumbre.