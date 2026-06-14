Seis medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Pozuelo de Zarzón (Cáceres)

Seis medios aéreos colaboran, junto a efectivos terrestres, en la extinción de un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón.

Hasta el lugar se han desplegado medios del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex), del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Cáceres.

En concreto, hay dos unidades de bomberos forestales terrestres y tres unidades helitransportadas, así como un agente del medio natural y un técnico de extinción, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales. Estos efectivos se complementan con cuatro helicópteros y dos hidroaviones.

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Este de Pozuelo de Zarzón es ya el tercer incendio del que ha informado el Infoex en lo que va de fin de semana. Se suma a los dos de los que informaba ayer el plan, declarados en Plasencia, uno por la mañana, cerca de la ciudad, y otro por la tarde en la zona del Berrocal, próxima al recinto donde estos días la localidad celebra su feria.