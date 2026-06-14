Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Lorca

El operativo adscrito al Plan Infomur, dedicado a la lucha contra incendios forestales, ha acudido a sofocar un incendio originado en la zona de Las Terreras, en el municipio de Lorca. A las 12.36 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió varias llamadas alertando de un foco de fuego en la citada zona.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de la Dirección General de Emergencias con brigada helitransportada, Brigada de intervención Rápida, brigada forestal de la UDIF junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, efectivos de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), Policía Local y Protección Civil de Lorca.

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