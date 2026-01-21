Cofides concede 39 millones de euros a Grupo Ortiz para la construcción de dos autopistas en Colombia

Cofides ha apoyado la inversión de Grupo Ortiz para la construcción y operación de dos autopistas en Colombia con la concesión de 39 millones de euros, que permitirá reforzar la presencia española en el programa 5G de infraestructuras viales.

En concreto, Cofides participará en la sociedad Autopista Magdalena Medio S.A.S., dedicada a la operación y mantenimiento de la infraestructura vial "Troncal del Magdalena I" con un importe máximo de 21,05 millones de euros a través de la adquisición del 10% del capital y deuda.

Asimismo, tomará una participación del 10% del capital y deuda subordinada en la sociedad Autopista del Río Grande, destinada a la construcción y mantenimiento del proyecto "Troncal de la Magdalena II" por un importe máximo de 18,3 millones de euros.

En ambos proyectos, la financiación se realizará con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y los recursos propios de Cofides.

Las Troncales del Magdalena forman parte del Programa 5G de infraestructuras viales de Colombia, orientado a modernizar y ampliar el corredor entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barrancabermeja (Santander), y Sabana de Torres (Santander) y Curumaní (César).

Con una extensión de 532 kilómetros, estos proyectos incluyen la construcción de doble calzada, variantes y mejoras en las vías existentes, lo que permitirá conectar por carretera el centro del país con los puertos del Caribe y generar un gran impacto en la competitividad y desarrollo regional.

El proyecto mejorará la conexión entre la costa Caribe y el interior, reducirá en dos horas el tiempo de viaje, generará 40.000 empleos, impulsará la competitividad logística y favorecerá el desarrollo económico regional, según ha adelantado Cofides.

Esta es la quinta operación en la que colaboran Grupo Ortiz y Cofides, cuyo director corporativo de inversiones, Miguel Ángel Ladero, ha afirmado que la participación de esta compañía en las Troncales del Magdalena fortalecerá la posición de Grupo Ortiz en Colombia, promoviendo "infraestructuras eficientes y sostenibles".

Por su parte, el consejero delegado de Grupo Ortiz, Javier de la Mata, ha destacado que "es muy relevante" el apoyo de Cofides a Grupo Ortiz, especialmente en el proyecto de las Troncales del Magdalena, "un hito por su escala y complejidad y por su visión de sostenibilidad integral", cuyo desarrollo consolida "un corredor estratégico para el país".