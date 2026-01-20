Un ciudadano de Bolivia y residente en Huelva, entre los desaparecidos del accidente

La familia de un hombre de origen boliviano, residente en Huelva, expuso la falta de información respecto a su paradero luego del accidente ferroviario de Adamuz, mientras aguardaban novedades desde la noche anterior. Según relataron sus allegados, este ciudadano abordó el tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Huelva, y se encontraba "supuestamente en el vagón 2" al momento del siniestro, de acuerdo con lo informado por los propios familiares a los medios de comunicación.

En declaraciones recogidas por los medios y publicadas por la prensa, su cuñada Yamilet Sevilla brindó detalles sobre el viaje: el hombre regresaba en solitario de unas vacaciones e intentaba llegar a su domicilio en Huelva. “No sabemos nada de él”, expresó Sevilla, añadiendo que tanto la esposa del desaparecido como otros familiares permanecen a la espera de novedades desde el día anterior.

De acuerdo con la información divulgada, la esposa del hombre, también residente en Huelva, no viajaba con él en ese trayecto particular. Ambos tenían previsto retornar juntos, pero una modificación de último momento en el vuelo de la esposa forzó que ambos regresaran por separado. La mujer tomó un vuelo distinto, mientras que el hombre decidió desplazarse solo en tren hacia Huelva.

La cuñada del afectado reveló que la última comunicación directa ocurrió cuando el pasajero llegó a Madrid y notificó por teléfono que ya estaba por abordar el tren Alvia, anunciando que prevía arribar a Huelva durante la noche. Desde ese momento, el núcleo familiar perdió todo contacto con él y no han recibido información oficial sobre su situación, lo que incrementó la incertidumbre y la preocupación.

El medio detalló que tras el siniestro en Adamuz, la familia ha solicitado insistentemente información y colaboración de las autoridades ferroviarias y organismos responsables de la emergencia, manifestando su inquietud por la falta de datos acerca de las personas que ocupaban el tren, y especialmente sobre su familiar, quien figura entre los desaparecidos. “Estamos aquí con mi hermana que es la esposa y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia”, relató Sevilla a la prensa.

Según publicó el medio, la familia pidió una respuesta a los organismos que gestionan el rescate y la información tras el accidente, enfatizando la urgencia de conocer el destino del ciudadano boliviano. “Necesitamos que nos ayude, una respuesta de lo que sea, porque lo queremos regresar a Bolivia”, expresó la cuñada del desaparecido.

El incidente ferroviario de Adamuz involucró el tren Alvia que hacía el recorrido Huelva-Madrid, pero las autoridades no han ofrecido hasta el momento nombres o detalles específicos sobre los pasajeros desaparecidos. La ausencia de comunicación ha impulsado a los familiares a multiplicar sus llamados a los medios y a las autoridades, buscando cualquier tipo de información que pueda esclarecer el destino del hombre.

De acuerdo con fuentes familiares citadas por los medios, la incertidumbre sobre la localización del ciudadano boliviano, residente en Andalucía, ha causado una situación de “angustia” en el entorno más cercano, que permanece pendiente de novedades al tiempo que solicita apoyo institucional para lograr cualquier avance en la búsqueda.