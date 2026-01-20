Agencias

Shelton supera a Humbert en un estreno exigente

Sídney (Australia), 20 ene (EFE).- El tenista estadounidense Ben Shelton, séptimo en el ránking ATP, pasó este martes a segunda ronda del Abierto de Australia, tras derrotar en un partido exigente al francés Ugo Humbert, 33 del mundo, por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5).

El séptimo cabeza de serie, necesitó de dos horas y 37 minutos para imponerse a Humbert y se medirá en la siguiente ronda con el australiano Dane Sweeny o el francés Gael Monfils, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

Shelton cimentó su victoria en un servicio muy potente y en su eficacia en los puntos decisivos. Los dos primeros sets se resolvieron en sendos desempates, donde el estadounidense estuvo más firme y supo marcar diferencias con golpes ganadores y saques directos.

Humbert ofreció resistencia y logró alargar el duelo, especialmente en el tercer set, pero no consiguió romper el ritmo de Shelton cuando el partido entró en su tramo final. Con este triunfo, el estadounidense sigue adelante en Melbourne tras un estreno exigente ante un rival que le obligó a mantener la concentración hasta el último juego.

En 2025, Ben Shelton firmó la temporada más sólida de su carrera, con un salto definitivo en la élite del circuito. El estadounidense conquistó el título más importante de su palmarés al ganar el Masters 1000 de Canadá (National Bank Open) y, además, escaló en el ránking hasta situarse entre los mejores, alcanzando su mejor clasificación histórica como número 5 del mundo.

En el Abierto de Australia 2025, Shelton también dejó una actuación destacada: llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por el italiano Jannik Sinner, actual número dos. Con ese recorrido en Melbourne, el norteamericano confirmó su crecimiento en los grandes escenarios y reforzó su condición de candidato habitual a rondas finales en 'Grand Slams'.

