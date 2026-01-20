París pide la liberación del periodista francés Raphael Boukandoura, detenido en Turquía

"Anoche nos enteramos de la detención del periodista francés Raphael Boukandoura mientras cubría una manifestación en Estambul. Nuestra misión diplomática en Turquía sigue de cerca la situación y está lista para brindar protección consular", señalaron fuentes del Ministerio de Exteriores francés citadas por Europa Press. El Gobierno francés solicitó este martes que las autoridades otomanas permitan que Boukandoura, arrestado junto a una decena de personas durante una protesta contra la ofensiva militar del Ejército sirio en el noreste de Siria, recupere la libertad lo antes posible, según informó Europa Press.

La detención de Boukandoura, quien ejercía su labor informativa para medios como 'Ouest-France' y 'Courrier International', ocurrió el lunes en la ciudad de Estambul, frente a la sede del Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM), un grupo político prokurdo de Turquía, detalló el medio Europa Press. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes del DEM, la policía turca intervino después de que integrantes del partido leyeran un pronunciamiento en el que solicitaban el cese inmediato de la ofensiva y la protección de la población civil en el noreste de Siria.

El Ministerio de Exteriores francés indicó que coordina acciones con la misión diplomática francesa en Turquía respecto a la situación de Boukandoura. Según Europa Press, la embajada francesa mantiene contacto directo con las autoridades locales y está preparada para prestar asistencia consular al periodista detenido, con el fin de garantizar que se respeten sus derechos legales en el país.

La protesta durante la cual se produjeron las detenciones se realizó en el distrito de Sancaktepe, en Estambul, reportó Europa Press, en respuesta a los recientes ataques del Ejército sirio en la región noreste de Siria. El grupo DEM había comunicado previamente que varias personas fueron arrestadas junto al reportero francés en el contexto del acto público, el cual rechazaba la ofensiva militar y demandaba la protección de civiles.

Distintos sectores han expresado preocupación por la detención de periodistas en Turquía en el contexto de manifestaciones políticas y sociales. Según consignó Europa Press, Boukandoura acudió al lugar de los hechos en calidad de reportero para cubrir la manifestación, y su arresto estuvo vinculado al operativo policial desplegado tras la lectura de un comunicado crítico con la intervención militar siria.

La demanda del gobierno francés por la liberación pronta de Boukandoura se suma a otras iniciativas diplomáticas en las que París ha intervenido a favor de ciudadanos franceses detenidos en el extranjero durante el ejercicio de sus funciones profesionales, en especial en coberturas de hechos considerados de relevancia internacional.

Europa Press apuntó que, por el momento, el gobierno de Turquía no ha proporcionado información pública sobre el estado legal de Boukandoura ni de las demás personas detenidas durante la protesta en Estambul. Las gestiones diplomáticas continúan, mientras las autoridades francesas insisten en la necesidad de respetar la labor periodística y el derecho de los reporteros a cubrir manifestaciones y situaciones de conflicto.