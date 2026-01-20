Naty Abascal, devastada, se despide públicamente de Valentino: "Fuiste mucho más que un amigo"

El mundo de la moda se ha quedado huérfano tras el fallecimiento este lunes del último gran maestro de la Alta Costura, Valentino Garavani, a los 93 años en su residencia de Roma. A lo largo de su más de medio siglo en las pasarelas el diseñador fue sinónimo de la elegancia y la clase, inventando incluso un color que se convertiría en su seña de identidad -el rojo valentino- y vistiendo a incontables celebrities y royals, que encontraron en los impresionantes diseños del italiano la fórmula infalible para estar siempre impecables.

Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Sofía Loren, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Marie Chantal-Miller, la Princesa Diana de Gales, o la Reina Máxima de los Países Bajos por poner tan solo algunos ejemplos del panorama internacional; y, en nuestro país, la Reina Letizia y la Reina Sofía, Penélope Cruz, Isabel Preysler, o Paloma Cuevas entre otras.

Pero si tuviésemos que destacar solo a una de sus clientas, que en este caso se convirtió en su musa y amiga inseparable durante más de 50 años, esa sería sin duda Naty Abascal, a la que el fallecimiento de uno de los grandes pilares de su vida, que marcó irremediablemente su destino en el mundo de la moda, ha sorprendido fuera de España.

Así lo ha revelado en conversación telefónica con 'Vanitatis'. Desolada y con la voz entrecortada, ha confesado su tristeza reconociendo no tener "ganas de nada" ante la "gran pérdida" que ha supuesto para ella la muerte de Valentino.

Sin embargo, y a pesar del "dolor infinito" que siente en estos durísimos momentos, Naty ha sacado fuerzas de flaqueza para despedirse públicamente del diseñador con un emotivo mensaje que ha compartido en sus historias de Instagram.

"Hoy y siempre te mando flores, Valentino, como lo hacía y como lo haré siempre porque era lo que más amabas. Fuiste mucho más que un amigo: un maestro de vida, de estilo, de gusto, de belleza. De ti aprendí a mirar el mundo con una mirada más refinada y con el corazón abierto. Nuestra amistad, hecha de tiempo, de silencios y de enseñanzas, vivirá para siempre en mi. Con todo mi amor, Naty" ha expresado devastada, acompañando su adiós de una imagen de ambos riéndose a carcajadas y disfrutando de esa complicidad tan difícil de lograr con nadie y que ellos, en innumerables viajes, momentos y vivencias, fueron acrecentando hasta el último día de la vida de Valentino.