Lara Álvarez reaparece radiante tras su inesperada reconciliación con Perico Durán: "Estoy muy bien"

La cita “en ocasiones quererse no basta” marcó un punto de inflexión en la vida sentimental de Lara Álvarez. Estas palabras, que la presentadora compartió públicamente tras su ruptura con Perico Durán en mayo de 2025, resurgieron con fuerza después de que ambos fueran vistos juntos nuevamente a finales de diciembre de 2025 en un asador conocido de Madrid, generando especulaciones sobre una posible reconciliación. Álvarez ha comentado por primera vez su situación actual con Durán durante su reaparición como madrina en las ‘Nutribalance sessions’ organizadas por la marca Zespri en Madrid. Según informó el medio, la presentadora afirmó sentirse plenamente satisfecha en este nuevo momento, aunque evitó confirmar si la relación se ha oficializado con el piloto de avión.

Las informaciones recogidas por la fuente detallan que Lara Álvarez ha iniciado el año 2026 con el inicio de una nueva etapa personal. La reconciliación quedó expuesta tras la mencionada cena en Madrid, noticia que cobró relevancia al tratarse de su tercera aproximación sentimental con Perico Durán. Ambos mantuvieron inicialmente una relación en 2011 que evolucionó en amistad, lo que desembocó en un reencuentro en otoño de 2024. Durante este encuentro, experimentaron una reconexión emocional que, según reportó el medio, les permitió reconocer la vigencia de sus sentimientos, pese al tiempo transcurrido.

El medio consignó que, tras la ruptura de mayo de 2025, la asturiana declaró públicamente que tomar distancia representó “un acto enorme” para ambos y reconoció que ni ella ni Durán se encontraban en condiciones de responder a las expectativas mutuas. En referencia a esta evolución, la reaparición de Álvarez se ha dado bajo el marco de una actividad pública organizada por la mencionada marca, centrada en un evento de pilates, una clase magistral de nutrición y un brunch enfocado en vida saludable. En ese contexto, la presentadora fue consultada sobre el estado de su corazón y respondió con un escueto “estoy muy bien”, acompañando su declaración con gestos alegres ante las cámaras, sin aclarar si la reconciliación representa una vuelta formal a la relación.

El medio también relató que, a pesar de la notable mejoría en la relación, Lara Álvarez ha optado por reservarse los detalles exactos del vínculo y prefiere transitar esta etapa libre de etiquetas o expectativas. Ha manifestado su interés por vivir esta oportunidad con tranquilidad y sin la presión de definiciones públicas, lo que considera fundamental para el bienestar personal y de pareja. Además, la reportera lucía una actitud visiblemente alegre ante los medios, lo que fue interpretado como un reflejo del buen momento que atraviesa en el plano personal.

Según el medio, este proceso de reconciliación llega después de una historia marcada por reencuentros y nuevas oportunidades. Su historia con Perico Durán ha pasado por varias fases, empezando como pareja en 2011, posteriormente transformándose en una amistad sólida y, finalmente, retomando el contacto sentimental años después. La experiencia previa y la madurez parecen haber influido en la decisión de mantener la privacidad y el manejo sereno de su reciente acercamiento.

La información proporcionada señala que la pareja se ha mantenido alejada de grandes declaraciones públicas, apostando por la discreción respecto a su estatus sentimental. Tala como publicó la fuente, la actitud de Álvarez durante el evento refleja concentración en su bienestar individual, mostrando una imagen de plenitud personal sin la necesidad de categorizar su situación afectiva.

Finalmente, el acto en Madrid como embajadora de las ‘Nutribalance sessions’ permitió a los asistentes y medios apreciar el estado emocional positivo de la presentadora. Frente a las preguntas sobre su vida sentimental, mantuvo la cordialidad y buenos gestos, reiterando su satisfacción en este nuevo periodo, aunque mantuvo en reserva cualquier confirmación sobre el rumbo de su vínculo con Durán. Según dejaron ver las declaraciones recogidas por el medio, Lara Álvarez se encuentra atravesando una etapa de plenitud, enfocada en su bienestar y evitando la presión pública sobre su relación actual.