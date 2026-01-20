Kallas dice que "ninguna amenaza ni arancel" cambiará que "Groenlandia pertenece a su gente"

Al abordar el contexto de Groenlandia, Kaja Kallas subrayó que el futuro de la isla debe decidirse exclusivamente por su población, señalando la relevancia estratégica del territorio y la presencia de rutas submarinas y de recursos minerales críticos en la zona. Durante su intervención en el Parlamento Europeo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior reforzó la idea de que la región ártica no se encuentra sujeta a negociación ante presiones externas, haciendo referencia explícita a las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump respecto al control de Groenlandia. Según informó el medio, Kallas enfatizó que "Groenlandia pertenece a su gente. Ninguna amenaza ni arancel cambiará eso. La soberanía no está en venta".

El medio recogió que la responsable de la diplomacia comunitaria respondió directamente a los comentarios y presiones procedentes de Estados Unidos, indicando que "ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro". Kallas remarcó ante la representación parlamentaria europea que la soberanía territorial de Groenlandia y Dinamarca cuenta con el respaldo inequívoco de la Unión Europea. "Las amenazas arancelarias no presionarán a Dinamarca para entregar Groenlandia. Solo corren el riesgo de empobrecer tanto a Europa como a Estados Unidos, y de socavar nuestra prosperidad compartida", añadió la funcionaria.

Tal como consignó el medio, Kallas hizo referencia a la 'Operación Resistencia Ártica', en la que ocho países europeos desplegaron personal militar en Groenlandia para evaluar la situación sobre el terreno. Según detalló, el objetivo de esta misión se centra en preservar la seguridad, la previsibilidad y la estabilidad de la región, descartando que represente una amenaza para otras naciones. "Varios países europeos han enviado personal militar a Groenlandia para llevar a cabo una misión de evaluación. Esta presencia tiene como objetivo mantener la seguridad, la previsibilidad y la estabilidad de la región. No supone una amenaza para nadie", expresó.

El medio informó además que Kallas puntualizó la existencia de herramientas por parte de Europa para responder a las amenazas arancelarias de Estados Unidos, aunque insistió en que el bloque europeo no busca una confrontación directa. En relación a la seguridad en la región del Ártico, Kallas sostuvo que la OTAN posee las capacidades necesarias para atender cualquier inquietud sobre la zona, e instó a la colaboración conjunta de la Unión Europea y sus aliados frente a la tensión geopolítica y la competencia geoeconómica en el extremo norte.

Según relató el medio, otro de los puntos abordados por la representante europea fue la inquietud por el deshielo del Ártico y el aumento del interés de potencias como Rusia y China. Kallas apuntó que Moscú ha incrementado su inversión en instalaciones militares en el Alto Norte, mientras Pekín ha fortalecido su flota de buques rompehielos. Ante este panorama, propuso que toda respuesta de la UE debe ser “realista y basada en principios”, haciendo hincapié en la supremacía del Derecho Internacional.

Durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo, Kallas concluyó que "ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún lugar del mundo", de acuerdo con lo publicado por el medio. Reafirmó el respaldo total de la Unión Europea a la integridad territorial de sus socios árticos y subrayó que la estabilidad de la región constituye un factor clave para la prosperidad compartida entre Europa y América del Norte.