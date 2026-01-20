Gema Serrano destapa el veto que ha impuesto Carmen Borrego en 'GH DÚO': "No se quiere enfrentar a Paola Olmedo"

Gemma Serrano, conocida por sus apariciones públicas en torno a la familia Campos y su cercanía con Edmundo Arrocet, sostiene que la entrada de Paola Olmedo, exesposa de José María Almoguera, no se produjo en ‘GH DÚO’ porque Carmen Borrego, una de las figuras más visibles de esta edición, vetó su participación. De acuerdo con el medio Europa Press, Serrano afirma que Borrego habría ejercido presión para evitar un posible enfrentamiento en el reality, sugiriendo que el principal objetivo sería preservar su imagen ante las cámaras.

La fuente de Europa Press recoge que Gemma Serrano, en calidad de amiga de Edmundo Arrocet y voz crítica de Terelu Campos y Carmen Borrego tras el fallecimiento de María Teresa Campos, asegura que el veto se explica por la inquietud de Borrego ante una posible confrontación. Según detalló Serrano, “ellas dijeron que no iban a hacer realities porque no estaban para eso, y sin embargo ha ido una detrás de la otra. Y lo mejor de todo, fíjate, es que ha vetado a dos grandes con las que no se quiere enfrentar. Una su nuera, otra yo”. Desde su óptica, la presencia tanto de Olmedo como de ella misma hubiese supuesto un reto para Borrego en la convivencia televisiva.

Serrano expresa que el motivo del veto solo podría confirmarlo la propia Borrego o alguien de su entorno familiar, aunque interpreta que existirían razones vinculadas con asuntos sin resolver: “Evidentemente porque me imagino que tanto su exnuera como yo tenemos muchas cosas que decirle, entonces no quedaría muy bien. Conviviría seguramente y entonces ahí se vería a la Carmen Borrego que es detrás de las cámaras, no la que está frente a la cámara”. Además, añade que la dinámica del reality mostraría facetas ocultas de Borrego, que según Serrano “ha modificado un poquito y se ha corregido estéticamente”.

Según lo publicado por Europa Press, Serrano también se refiere a las razones económicas por las que, desde su perspectiva, Borrego habría decidido participar en ‘GH DÚO 4’, cuestionando las verdaderas motivaciones de la concursante: “No me ha sorprendido que entre en ‘GH’ como no le sorprende a nadie porque esta señora no hace más que cosas para poder ganar dinero, porque si no, ¿a qué se va a dedicar? Esta señora ha vendido todo. ¿Qué le falta ya?”. Serrano deja clara su posición distante frente a Borrego a través de declaraciones directas respecto a su trayectoria mediática.

El medio señala además que Serrano no ha recibido personalmente ninguna notificación de demanda, a pesar de las declaraciones públicas de Carmen Borrego sobre posibles acciones legales por afirmaciones recientes de Serrano. La propia Serrano indica: “Esta señora no tenía ningún argumento para demandarme porque no hay algo que se haya hecho mal”. Con esto, reitera su convencimiento de que sus manifestaciones no vulneran derechos ni constituyen motivo de litigio.

En otro punto abordado en las declaraciones recogidas por Europa Press, Serrano valora la vinculación entre Terelu Campos y Carmen Borrego en la futura publicación de las memorias de Edmundo Arrocet, previstas para marzo. Ella estima que la aparición de las hermanas en las memorias será menor, justificando que no existe demasiado contenido relevante sobre ellas, aunque sí destaca su relación con Arrocet desde una perspectiva económica: “Son deudoras de él, por cierto. Por tanto, lo más que puede decir es cómo las estaba ayudando, cómo ha hecho lo que ha hecho por ellas. Y lo ingratas que han sido ellas con él”.

En este contexto, Serrano detalla uno de los episodios aludiendo a la entrega de una suma considerable, al mencionar: “Estaba con Edmundo cuando fue al banco a sacar 30.000 euros para dejárselos a Teresa”. De acuerdo con lo narrado a Europa Press, Arrocet efectuó distintos préstamos: a Terelu, quien los devolvió; a Carmen Borrego, de quien Serrano no da fe sobre la devolución; y a María Teresa Campos, para quien reunió la cantidad mencionada y otros gastos adicionales. Serrano explica que Arrocet, pese a declarar no disponer de fondos, fue quien aportó efectivo y que todo ello quedará reflejado en el libro de memorias.

Frente a su propia participación en ‘GH DÚO’, y ante la eventual nominación, Serrano sostiene públicamente el deseo de continuar dentro del concurso y se muestra conforme con que la audiencia la mantenga en el programa: “Ojalá, porque así vemos lo que es esta señora. Es que lo fácil sería que la echaran. Pero para mí que se quede. Totalmente. O sea, que votarla. Que se quede”, puntualiza según la cobertura de Europa Press.

De este modo, el medio resalta el cruce de declaraciones, intereses económicos y viejas disputas personales que rodean a la actual edición del reality, centrados en las decisiones de casting y las relaciones previas entre sus protagonistas, según las versiones ofrecidas por Gemma Serrano.