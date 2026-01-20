El oro supera por primera vez los 4.700 dólares

La cotización del oro al contado prosigue su escalada y este martes llegaba a superar por primera vez el umbral de los 4.700 dólares por onza en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia, que alimentan el temor a una guerra comercial entre lo socios de ambas orillas del Atlántico.

La incertidumbre sobre el nuevo conflicto abierto por Donald Trump con sus socios europeos se suma a la persistente inestabilidad geopolítica, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, impulsando la cotización del oro hasta un máximo histórico intradía de 4.722,51 dólares, con una subida superior al 1% respecto del último cierre.

De este modo, el precio de la onza de oro, que rompía la barrera de los 4.600 dólares hace apenas una semana, acumula en lo que va de 2026 una revalorización del superior al 9%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

Asimismo, la cotización de la plata también extiende su 'rally' y este martes marcaba nuevos máximos ligeramente por debajo de los 95 dólares por onza, acumulando una revalorización superior al 30% en los primeros días de 2026.

"El oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos a medida que la escalada de las tensiones geopolíticas impulsó la demanda de activos refugio", señalan Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research, para quienes el último catalizador es la renovada fricción entre Estados Unidos y Europa ante el interés de Trump en hacerse con el control de Groenlandia, lo que aviva la preocupación por un posible conflicto comercial transatlántico.

"A la volatilidad se suman los repetidos ataques de la Administración Trump a la Reserva Federal, que intensificaron la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central", advierten, subrayando que los inversores prefieren el oro y la plata a las divisas y los bonos gubernamentales en medio del aumento de los niveles de deuda estadounidense y la mayor imprevisibilidad de las políticas.