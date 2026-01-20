Ascienden a 41 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz con 39 hospitalizados

Los equipos de emergencia reforzaron las labores de estabilización y revisión en los últimos vagones del tren Iryo durante la noche y la madrugada, tras incorporar maquinaria pesada y dos nuevas grúas con el objetivo de asegurar el área del siniestro. En este contexto, un nuevo cuerpo fue hallado en el interior de uno de los vagones, lo que elevó oficialmente a 41 la cifra de personas fallecidas en el descarrilamiento sucedido en Adamuz. Según informó Europa Press, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirmó este último balance a las 08:50 horas de este martes.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) comunicó que 39 personas continúan hospitalizadas a raíz del accidente, registrando 35 adultos y cuatro menores en hospitales de la comunidad. De acuerdo con el medio Europa Press, trece adultos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI): cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En la UCI ya no se encuentra ningún menor, dado que el único niño que permanecía ingresado en cuidados críticos pasó a planta en las últimas horas.

En cuanto a los pacientes en planta, Europa Press detalló un total de 26 heridos: ocho ingresados en el Reina Sofía (incluidos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde Córdoba. Entre los 122 afectados asistidos tras el siniestro, 83 ya han recibido el alta médica.

El operativo de información y acompañamiento organizado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha mantenido una comunicación constante con las familias de los afectados. Durante la más reciente coordinación, realizada en la noche del lunes y consignada por Europa Press, se reportó que Cruz Roja, equipos sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicólogos atendieron a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, próximo a la Plaza de Toros de Córdoba. A los familiares se les facilitó la estancia en hoteles de la ciudad, y el acompañamiento psicosocial continuará durante toda la jornada de martes.

Las tareas en la zona del accidente, que involucraron la preparación de áreas del Alvia y del Iryo y la estabilización de los vagones más afectados, requirieron el uso de maquinaria pesada y la integración de nuevas grúas al operativo. Además, siguen los trabajos en el Puesto de Mando Avanzado, instalado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde los responsables de los distintos servicios coordinan las actuaciones y revisan el avance de las operaciones. En la próxima hora está agendada una nueva reunión de coordinación, tal como precisó Europa Press.

Para facilitar el acceso a la información sobre los hospitalizados, la Junta de Andalucía mantiene disponible el número 953001149 para familiares de fuera de la comunidad autónoma, mientras que el 061 se encuentra habilitado para residentes en Andalucía. El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía permanece activo en fase de emergencia, con situación operativa 1, desde las 21:50 horas del pasado domingo 18 de enero, lo que permite la movilización integral de recursos logísticos, sanitarios y de seguridad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó a Europa Press que durante todas las horas nocturnas han continuado los trabajos para la localización, recuperación e identificación de las víctimas asociadas al accidente ferroviario en Adamuz. El responsable de Interior precisó que los efectivos permanecen desplegados en la zona del percance y que el operativo mantendrá su actividad hasta recuperar la normalidad en el área afectada.

En relación con la atención psicosocial y de emergencia, Europa Press indicó que los dispositivos dispuestos para familiares y allegados de las víctimas incluyen apoyo psicológico, información actualizada y acompañamiento continuado, coordinados por Cruz Roja y los servicios especializados del Colegio de Psicólogos. Los esfuerzos se centran en ofrecer asistencia tanto en el escenario del suceso como en los centros médicos y de apoyo de la ciudad de Córdoba.

El descarrilamiento se produjo la tarde del domingo en territorio del municipio cordobés de Adamuz, involucrando a los trenes Alvia e Iryo. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer las circunstancias concretas del siniestro. El despliegue de técnicos, operarios y equipos de seguridad se sostiene en la zona afectada, mientras prosiguen las labores de rescate, revisión de vagones y recuperación de víctimas y equipajes.