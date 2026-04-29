Shakira superará a Madonna y Lady Gaga en impacto económico con su concierto en Copacabana

Río de Janeiro, 29 abr (EFE).- El concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el próximo sábado, tendrá un impacto económico superior al generado con las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, según datos divulgados este miércoles por fuentes oficiales.

De acuerdo con el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, el espectáculo de la cantante colombiana generará ingresos en la economía de la ciudad brasileña de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares), lo que supone 40 veces el valor invertido por la municipalidad.

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La cifra proyectada supera los 469 millones de reales (95,7 millones de dólares al cambio actual) de impacto económico por el concierto de Madonna y los 592 millones de reales (unos 120 millones de dólares) del de Lady Gaga.

Durante una rueda de prensa centrada en la operación logística del evento, Cavelieri sostuvo que las proyecciones apuntan a cifras récord en turismo, transporte y ocupación hotelera, con un flujo de visitantes que puede superar al registrado en los conciertos anteriores.

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"Los cálculos son los mejores posibles: récord en el aeropuerto internacional de Galeão, en la terminal de autobuses y en la llegada de turistas extranjeros", señaló, advirtiendo que en los estudios no estaba incluido el aeropuerto Santos Dummont, para vuelos nacionales.

El burgomaestre destacó que los grandes eventos impulsados por el municipio han convertido a Río en un epicentro de espectáculos masivos y multiplicado la inversión pública que los han llevado a cabo.

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Según explicó, los recursos destinados por la municipalidad para el concierto de Shakira -unos 20 millones de reales ó 4 millones de dólares- pueden tener un retorno 40 veces superior para la economía local, al impulsar la hotelería, la gastronomía y el comercio.

De acuerdo con el estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro (Riotur), el evento tendrá una asistencia estimada en 2 millones de personas (Madonna tuvo 1,6 y Lady Gaga 2,1 millones).

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Entre los asistentes 278.000 serán turistas nacionales, 32.000 extranjeros y 1,7 millones residentes de Río y de su área metropolitana que gastarán alrededor de 776,2 millones de reales (unos 158,4 millones de dólares).

Los gastos diarios promedio proyectados son de unos 111 dólares para turistas brasileños (por tres días), 128 dólares para extranjeros (por cuatro días) y 29 dólares para el público local. EFE

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