El jefe de la NASA desea que Plutón vuelva a ser un planeta e impulsará su reclasificación

Miami (EE.UU.), 29 abr (EFE).- El administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que está a favor de que Plutón vuelva a ser un planeta e indicó que la agencia espacial planea reabrir el debate sobre el regreso del que fue el noveno planeta hasta 2006.

"Estoy totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta", respondió Isaacman a un comité del Senado de EE.UU. que revisó el martes la solicitud de presupuesto de la Casa Blanca para la NASA en 2027.

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El jefe de la NASA agregó que la agencia está "elaborando algunos documentos en este momento" para impulsar una postura favorable a su regreso a la lista de planetas e "impulsar este debate dentro de la comunidad científica".

Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh y fue considerado un planeta hasta 2006, cuando la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IUA, en inglés) lo relegó a planeta enano.

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El mayor órgano de decisión de la astronomía a nivel mundial rebajó a Plutón al mismo nivel que los más de 50 cuerpos redondos que giran en torno al Sol en el cinturón de Kuiper, una parte del sistema solar más allá de Neptuno.

Aunque Plutón gira alrededor del Sol y tiene forma casi redonda, no ha podido limpiar su órbita de escombros, un requisito establecido por la IUA.

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La decisión, no obstante, fue objeto de disputas, y desde entonces su regreso al listado de planetas es defendido por múltiples astrónomos.

Plutón tiene unos 2.250 kilómetro de diámetro, unos 1.200 menos que la Luna, y se encuentra a unos 5.800 millones de kilómetros del Sol. La temperatura media en su superficie es de -232 grados centígrados.

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La única nave que se ha acercado a él es la New Horizons de la NASA, que lo sobrevoló en 2015.EFE