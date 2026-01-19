Seahawks-Rams y Broncos-Patriots, finales de conferencia en la NFL estadounidense

La clasificación de Los Angeles Rams como los únicos que vencieron fuera de casa en la Ronda Divisional de la NFL estableció un desenlace inesperado en una fase marcada por resultados ajustados, definiciones en tiempo extra y lesiones decisivas. De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, solo cuatro equipos permanecen en carrera tras duelos intensos: Seahawks y Rams por la Conferencia Nacional, y Broncos y Patriots por la Conferencia Americana. El desenlace final que consagrará al campeón de la liga estadounidense de fútbol americano ocurrirá el domingo 8 de febrero en San Francisco.

La Ronda Divisional celebrada este fin de semana dejó fuera de competencia a favoritos y reafirmó el avance de equipos que debieron superar obstáculos marcados por la presión, el desempeño individual de sus figuras y las adversidades climáticas. Según consignó EFE, el partido entre Denver Broncos y Buffalo Bills abrió la jornada el sábado y requirió de tiempo extra tras un intercambio constante en el marcador. Los Broncos, que accedieron directamente a esta etapa por ser los más destacados de su conferencia, prevalecieron ante su público por 33-30 a pesar de la baja de su ‘quarterback’ titular Bo Nix, quien sufrió una lesión de tobillo y quedó descartado para el resto del torneo.

En ese encuentro, los Bills comenzaron imponiéndose en el marcador, aunque Denver remontó en el segundo cuarto con parcial de 17-3. Tras alcanzar una ventaja de 23-10 después del descanso, la ofensiva de los Bills liderada por Josh Allen, pese a una actuación discreta, revirtió la diferencia con 17 puntos consecutivos, forzando una definición ajustada. Ya bajo fuerte presión en los minutos finales, Denver registró un ‘touchdown’ decisivo con Marvin Mims Jr restando 55 segundos. Allen logró después acercar a su equipo al rango del ‘field goal’, igualando el partido y extendiendo la definición al tiempo suplementario. El avance de los Broncos se selló luego de que Ja’Quan McMillan interceptó un pase clave y el posterior gol de campo otorgó el triunfo a los locales, que vuelven así a la final de conferencia por primera vez desde la temporada 2015-2016.

La siguiente ronda enfrentará a los Broncos contra los New England Patriots, que según reportó EFE, alcanzaron su decimosexta final de conferencia tras vencer a los Houston Texans con marcador de 28-16. El encuentro se jugó bajo una nevada ligera en Boston, escenario donde los Patriots dominaron la mayor parte del enfrentamiento. Drake Maye, mariscal local, mejoró su rendimiento frente a la irregularidad del visitante CJ Stroud, quien concluyó el partido con 20 pases completos de 47 intentos y cuatro intercepciones. Aunque los Texans se mantuvieron cerca del empate hasta el último cuarto, la recepción a una mano de Kayshon Boutte en un pase largo de Maye sentenció el triunfo para los Patriots.

En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks respondieron a su condición de favoritos con la victoria más holgada de la jornada al derrotar a los San Francisco 49ers por 41-6. EFE indicó que este resultado permitió a los Seahawks acceder de nuevo a la final de conferencia tras una ausencia de once años. El equipo de Seattle se mostró superior desde el inicio y no dio oportunidad a los 49ers de recortar diferencias.

Los Angeles Rams completan el cuarteto de semifinalistas tras protagonizar otro cruce decidido en tiempo extra, esta vez frente a los Chicago Bears, al imponerse 20-17 en condición de visitante. Los Rams ya habían avanzado en la ronda de comodín fuera de casa ante Carolina Panthers, repitiendo como el único conjunto que logró imponerse en terreno ajeno en esta etapa. Los Bears, que celebraron su primer triunfo de playoffs en quince años en el turno anterior, encontraron dificultades para penetrar la defensa angelina y no anotaron en el primer y tercer cuarto. Tras el ‘touchdown’ de Kyren Williams y una posesión defensiva clave de los Rams, el mariscal Caleb Williams resistió hasta conectar un pase largo en cuarta oportunidad desde la yarda 14 que permitió a Cole Kmet empatar el duelo forzando la prórroga.

En la ronda adicional, EFE narra que Caleb Williams lanzó una intercepción que dejó a los Rams en excelente posición y Matthew Stafford no falló en la siguiente posesión para asegurar el avance de los angelinos, que buscan su segunda aparición en la Super Bowl en los tres últimos años, tras su campeonato ante Cincinnati Bengals en febrero de 2022.

Estos resultados establecen las finales de conferencia Seahawks-Rams y Broncos-Patriots, de cuyos vencedores surgirán los finalistas rumbo al encuentro decisivo en San Francisco. Según detalló EFE, la actual ronda se caracterizó por el uso frecuente de la prórroga –dos encuentros exigieron tiempo extra– y por la presencia de equipos que remontaron desventajas o defendieron ventajas mínimas ante la presión de las eliminatorias directas. Los equipos sobrevivientes ganaron su derecho a competir por el anillo de campeón después de enfrentar desafíos estratégicos, lesiones de piezas clave y momentos determinantes bajo las exigencias del calendario de la NFL.