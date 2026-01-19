Agencias

Sánchez se traslada este lunes por la mañana al lugar del descarrillamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a desplazar este lunes por la mañana al lugar del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba).

Según trasladan fuentes de Moncloa el jefe del Ejcutivo acudirá a la zona del siniestro para conocer de primera mano la situación, después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde del domingo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se encuentra en Córdoba y ha advertido de que la cifra actual de fallecidos todavía no es definitiva.

El accidente se produjo al descarrilar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadió la vía contraria por la que circulaba otro tren Alvia que provocó que dos vagones cayesen por un terraplen.

