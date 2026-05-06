Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles 108 drones y tres misiles

Kiev, 6 may (EFE).- Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles contra territorio ucraniano un total de 108 drones de larga distancia y tres misiles, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana, que no específico cuántos de los drones y misiles fueron lanzados después de la medianoche, cuando comenzó el plazo de la tregua propuesta por Ucrania.

Del total de drones, 89 fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.

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Los tres misiles, dos balísticos y uno aéreo guiado, no pudieron ser interceptados e impactaron, igual que nueve de los drones, en ocho localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Según el Ministerio de Exteriores de Ucrania, 27 civiles ucranianos murieron durante el 5 de mayo en distintos ataques rusos que causaron además más de 120 heridos.

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Rusia no ha contestado por el momento a la oferta de tregua de Ucrania, que entraba en vigor la pasada medianoche.

Kiev propuso este alto el fuego en respuesta a la tregua unilateral declarada por Moscú para el 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración en esa segunda fecha en Rusia del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. EFE

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