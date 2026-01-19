Presentan una moción para destituir al presidente por el arresto y traslado de Duterte al TPI

Un abogado filipino ha presentado este lunes una moción para destituir al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., para que rinda cuentas por el arresto y traslado del exmandatario Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI), al acusarle de comprometer la soberanía nacional y el orden constitucional por permitir las acciones contra el exmandatario.

La corte ha acusado a Duterte, detenido en La Haya desde el pasado marzo, por tres cargos por crímenes contra la humanidad al ser "coautor indirecto" de 19 asesinatos entre 2013 y 2016 durante su etapa como regidor de la localidad de Dávao. Los otros dos cargos se refieren a su mandato al frente del país.

La moción --la primera de este tipo contra Marcos desde que asumió la Presidencia en 2022-- ha sido presentada este lunes por el abogado André de Jesus y respaldada por el diputado Jett Nisay, del partido minoritario Pusong Pinoy.

El texto acusa al presidente filipino de comprometer la soberanía nacional y el orden constitucional al entregar a Duterte al TPI, mientras que apunta a que sus acciones equivalen a una violación de la Constitución y una traición a la confianza pública, según ha recogido el portal de noticias Rappler.

La portavoz presidencial, Claire Castro, ha cuestionado la moción, apuntando a que el diputado que la ha respaldado aparece en las investigaciones de un escándalo de corrupción que tiene en su centro una serie de proyectos de control de inundaciones financiados por el gobierno y valorados en unos 9.000 millones de euros.

"La Presidencia reconoce que la presentación de denuncias forma parte del proceso democrático previsto en nuestra Constitución. Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso, como rama del gobierno con igualdad de derechos, desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que el presidente "respeta plenamente la Constitución y confía en la solidez" de las instituciones democráticas. "Seguirá gobernando, garantizando la continuidad de los servicios públicos y que la labor del gobierno se centre en mejorar la vida de nuestra ciudadanía", ha agregado.

Según las pesquisas, los contratistas privados de estos proyectos para controlar inundaciones en el país se apropiaron de parte de esta cantidad a través de "proyectos fantasma" y chapuzas en muchas zonas ahora devastadas por el reciente paso de los tifones 'Kalmaegi' y 'Fung-wong', que han dejado más de 250 muertos.

La investigación apunta a 37 poderosos senadores, miembros del Congreso y empresarios. El congresista Zaldy Co, quien ha huido del país tras ser señalado como sospechoso del enorme desfalco, aseguró que el presidente Marcos estaba implicado en la trama, unas afirmaciones desestimadas por el gobierno como "especulaciones".

La entrega de Duterte al TPI por parte de las autoridades filipinas levantó polémica en el país. A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el presidente ha defendido que Manila está obligada a cooperar con la Organización Internacional de Policía --conocida como Interpol-- una vez el TPI emite sus órdenes de arresto.

Su hija y vicepresidenta del país, Sara Duterte, ha insistido en que se trató de un "secuestro", consecuencia de la "persecución y opresión" del Gobierno. La detención puso de manifiesto las crecientes disputas entre las familias Marcos y Duterte --quienes fueron un día aliados--, unas diferencias que se han acrecentado desde 2022 por cuestiones electoralistas.