Moreno lamenta que "es más que probable" que aumente la cifra de 39 fallecidos

Entre las principales preocupaciones de las autoridades figura la posibilidad de que el número oficial de víctimas mortales por el accidente ferroviario en Adamuz crezca en las próximas horas. El rescate continúa en medio de obstáculos técnicos, ya que los equipos especializados aún no han tenido acceso a todos los vagones siniestrados del tren Alvia implicado en la colisión con una formación de la compañía Iryo. Según consignó Europa Press, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió este lunes, en declaraciones a Canal Sur Televisión, que se prevé un aumento en la cifra provisional de 39 fallecidos reportada hasta el momento.

De acuerdo con el testimonio de Moreno, citado por Europa Press, la intervención de maquinaria pesada y grúas será determinante para acceder a los sectores más afectados. La instalación de este equipo se esperaba en torno a las 13:00 horas del lunes. El mandatario detalló que los vagones 1, 2 y 3 del tren, identificados como los de mayor impacto en el siniestro, permanecían inaccesibles para los servicios de rescate debido al amasijo de hierros que los obstruía. Según indicó, “es más que probable” que al liberar estos segmentos puedan localizarse nuevas víctimas mortales.

El presidente expresó que hasta que la maquinaria no libere por completo los vagones involucrados, ni los bomberos ni los equipos médicos forenses podrán iniciar la búsqueda ni la identificación de posibles fallecidos que continúan atrapados. Europa Press detalló que Moreno hizo hincapié en la gravedad del panorama y señaló que la labor pendiente consiste en identificar a las personas encontradas para poder comunicar la noticia cuanto antes a sus familiares, quienes atraviesan una situación de elevada angustia.

El jefe del Ejecutivo andaluz también informó a Europa Press que, hasta el lunes por la mañana, 11 personas permanecían ingresadas en unidades de cuidados intensivos repartidas en cuatro hospitales de Córdoba. Entre los atendidos se encontraba un menor de edad cuya vida no estaba en riesgo y que presentaba una evolución positiva, en sintonía con el resto de los pacientes graves, según la información disponible hasta el momento.

Sobre el trato con los familiares de las víctimas, Moreno mencionó a Europa Press que aún no había podido conversar directamente con ellos, aunque reconoció el difícil trance que afrontan. La identificación de las víctimas mortales se sitúa como una de las prioridades de los equipos de emergencia y del Gobierno andaluz, con el objetivo de proveer respuestas cuanto antes a las familias afectadas. El presidente añadió que “cuanto antes podamos ponerle final, mucho mejor para todos ellos”.

Además de abordar la respuesta a la emergencia, Moreno subrayó en conversación con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la confianza en la seguridad del transporte ferroviario, pese a la magnitud del accidente registrado en Adamuz. Destacó que los esfuerzos actuales se concentran en finalizar la identificación de fallecidos y en acompañar a quienes han resultado heridos, con la esperanza de su pronta recuperación.

El accidente involucró a un tren Alvia y otro convoy de la empresa Iryo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, durante la jornada del domingo. Tras conocer la gravedad de los hechos, el presidente andaluz se desplazó personalmente al municipio para supervisar el desarrollo de las tareas de socorro. El operativo de rescate enfrenta dificultades logísticas para remover los vagones más dañados y dar acceso a los equipos de búsqueda.

Tal como publicó Europa Press, la prioridad de las autoridades es que los equipos de bomberos y forenses puedan ingresar pronto a los restos de los vagones y avanzar en las tareas de identificación y notificación, mientras los equipos médicos mantiene el seguimiento de los heridos internados en la red hospitalaria cordobesa.