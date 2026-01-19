Los Reyes Felipe y Letizia mandan un mensaje a los familiares de las víctimas tras el accidente ferroviario en Adamuz

En Atenas para asistir al entierro de Irene de Grecia, dar su último adiós a la hermana menor de la Reina Sofía, y arropar a la Emérita en este durísimo trance, los Reyes Felipe y Letizia se han pronunciado sobre el accidente ferroviario que se ha producido este domingo a las 19:45 horas en la localidad cordobesa de Adamuz por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad -un Iryo que viajaba de Málaga a Madrid, y un Alvia de Madrid a Huelva- y que ha dejado, por el momento, la terrible cifra de 39 muertos y más de 150 personas ingresadas, 24 de ellas en estado grave.

A través de la cuenta oficial de Casa Real en 'X' e Instagram, sus Majestades han reaccionado a este dramático suceso enviando un mensaje a los familiares de las víctimas: "Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", han expresado.

Y aunque por el momento Zarzuela no ha informado de si Don Felipe y Doña Letizia se trasladarán en los próximos días a la zona afectada para mostrar su apoyo incondicional en estos durísimos momentos a los afectados y estar al lado de las familias de los fallecidos -cuyo número no ha dejado de aumentar en las últimas horas a medida que los servicios de rescate y emergencias han podido acceder a los vagones de los dos trenes-, todo apunta a que esta tragedia marcará su agenda oficial cuando regresen de Atenas tras el entierro de Irene de Grecia que se celebrará este lunes en el Palacio de Tatoi, donde también reposan los restos mortales de los Reyes Pablo y Federica, y del Rey Constantino de Grecia.