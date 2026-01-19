Las autoridades de Gaza muestran su "total disposición" a dar sus competencias a la administración tecnócrata

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han mostrado este lunes su "total disposición" a traspasar sus competencias a la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que supervisará la realidad de posguerra del enclave palestino --en colaboración con la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza-- y que estará encabezada por Alí Saath, economista y exviceministro de la Autoridad Palestina.

"Expresamos nuestra total disposición a transferir las competencias relevantes y a participar en los procedimientos de traspaso, garantizando una transición sin problemas y organizada a nivel de trabajo e institucional, preservando los derechos de los ciudadanos y los funcionarios y garantizando una continuidad de los servicios sin interrupciones", ha señalado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes a través de un comunicado.

Así, ha "dado la bienvenida" a la creación de la CNAG y ha destacado que supone "un paso para abordar las realidades administrativas y de entrega de servicios en la Franja, en línea con la prioridad de un cese total de la agresión (por parte de Israel) contra el pueblo palestino" para "garantizar la protección de los civiles y aliviar el sufrimiento humanitario".

"En este contexto, destacamos que el trabajo gubernamental y de servicios públicos continuará sin cambios y que las instituciones y departamentos relevantes seguirán llevando a cabo su función a la hora de entregar servicios esenciales al pueblo palestino, bajo las actuales circunstancias excepcionales", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que los funcionarios "están totalmente preparados para cooperar" con la CNAG.

Por ello, ha hecho hincapié en "el derecho inherente del pueblo palestino a la reconstrucción" y en "la necesidad de que este proceso sea llevado a cabo de una forma que preserve los derechos nacionales y la soberanía palestina, permitiendo a la población recuperar los pilares para una vida digna".

"Reiteramos además el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación de cara al establecimiento de un Estado palestino totalmente soberano e independiente, con Jerusalén (Este) como capital", ha dicho, antes de exigir que "se garantice la unidad de los territorios palestinos y la geografía política entre Cisjordania y la Franja de Gaza".

En esta línea, ha subrayado que "reforzar la unidad nacional, lograr la cohesión interna y abordar de forma responsable los diferentes desafíos es una prioridad nacional suprema en esta etapa". "El pueblo palestino, pese a todos los sufrimientos, seguirá manteniendo sus derechos legítimos y trabajará para materializar sus aspiraciones nacionales", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado después de que Saath firmara el sábado los principios rectores de la comisión que se centrarán en la reconstrucción de la Franja en base a "la paz, la democracia y la justicia". "Nos comprometemos a establecer la seguridad, a restablecer los servicios esenciales que constituyen la base de la dignidad humana, como la electricidad, el agua, la atención médica y la educación, así como a cultivar una sociedad basada en la paz, la democracia y la justicia", reza el documento.

De esta manera, se dio el primer paso de la administración tecnócrata, que busca reemplazar la autoridad de Hamás para avanzar hacia la reconstrucción de la Franja de Gaza, sometida a una cruenta ofensiva por parte de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 71.500 muertos y 171.300 heridos, según el último balance puyblicado por las autoridades del enclave.