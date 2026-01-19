(Crónica) El Bournemouth de Iraola se deja dos puntos en el descuento

Charalampos Kostoulas marcó un gol de chilena en el minuto 91 que permitió al Brighton rescatar un punto frente al Bournemouth en el duelo correspondiente al cierre de la vigésima segunda fecha de la Premier League. Según consignó la agencia Europa Press, el equipo liderado por Andoni Iraola queda ubicado en la decimoquinta posición con 27 puntos, luego de ver cómo la victoria se le escapaba en el tiempo de adición, a pesar del tanto inicial de Marcus Tavernier desde el punto de penalti.

El conjunto visitante abrió el marcador superada la media hora de juego, después de que Marcus Tavernier convirtiera una pena máxima. Europa Press detalló que Bournemouth dominaba el encuentro tras ese gol, manteniendo la ventaja en el marcador hasta el último tramo del partido, cuando la acción acrobática de Kostoulas alteró el resultado previsto.

Con este empate, el equipo de Iraola no logra mantener la racha positiva que había iniciado después de vencer al Tottenham. Su posición en la tabla, con 27 puntos, lo sitúa diez por encima de la zona de descenso, indicando una cierta estabilidad en la clasificación aunque sin margen amplio de seguridad. El Brighton, por su parte, continúa sumando: con 30 puntos, el equipo suma cuatro jornadas consecutivas sin perder, producto de tres empates y una victoria, según reportó Europa Press.

El desarrollo del partido mostró a un Bournemouth que intentó controlar las acciones tras su tempranero gol, centrando la estrategia en mantener el orden y aprovechar las transiciones rápidas al contraataque. Sin embargo, el cuadro local incrementó la presión en el tramo final y generó varias ocasiones que forzaron el repliegue de los visitantes. De acuerdo con Europa Press, la insistencia del Brighton se tradujo en múltiples llegadas al área rival hasta que, ya en el tiempo añadido, Kostoulas apareció con un remate acrobático que cambió el panorama.

Más allá del empate, el resultado pone de manifiesto las dificultades del Bournemouth para cerrar partidos incluso cuando logra adelantarse en el marcador. El equipo dirigido por Iraola había conseguido una importante victoria como visitante en la jornada anterior, pero la falta de eficacia defensiva en los últimos minutos le costó dos puntos en esta ocasión, destacó Europa Press.

El penalti transformado por Tavernier supuso una oportunidad clara de consolidar otra victoria, pero la reacción del Brighton, especialmente en los instantes finales, reflejó la capacidad del equipo local para pelear puntos hasta el silbato final. Europa Press resaltó que Brighton está mostrando una tendencia a sumar de manera consecutiva, aunque la mayoría de sus recientes encuentros terminaron en empate.

En el balance de la temporada, Bournemouth se mantiene en la mitad baja de la clasificación, mientras que Brighton aspira a consolidarse en la zona media-alta. Las diferencias mínimas en el marcador y el desenlace sobre la hora revelan la competitividad que caracteriza a esta edición de la liga, en la que los equipos buscan puntos que resultan decisivos tanto para escapar del descenso como para subir posiciones en la tabla, según analizó la agencia informativa.

Europa Press fundamentó que el encuentro sirvió como ejemplo de la tensión y la incertidumbre habituales en la competición inglesa cuando el resultado permanece abierto hasta el final. El desenlace del Bournemouth-Brighton deja abiertas las expectativas para las próximas jornadas, con ambos equipos buscando mejorar su rendimiento y consolidar los objetivos planteados para el resto de la temporada.